اتحاد الكرة يزف بشرى سارة للجماهير بشأن مباراتي مصر أمام إثيوبيا وتونس

أكد مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد المصري خاطب الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من أجل تحديد اعداد الجماهير التي سيسمح لها بحضور مباراتي منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام كل من إثيوبيا وتونس، خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبلين.

وأكد المصدر في تصريحاته لموقع صدى البلد أن اتحاد الكرة طلب من الأمن السماح بحضور الجماهير بشكل كامل في المباراتين، خاصة أن منتخب مصر مقبل على مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ويحتاج إلى إلتفاف الجماهير حوله ودعمه بكل قوة، من أجل تحقيق حلم المونديال.

ويخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام أثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسميًا بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا، للدخول في معسكر تدريبي يوم 4 سبتمبر المقبل، استعدادا لخوض مواجهتين أحدهما رسمية أمام منتخب إثيوبيا والأخرى ودية أمام منتخب تونس.

تقام مباراة منتخب مصر الوطني الودية أمام نظيره منتخب تونس، يوم 12 سبتمبر المقبل، في تمام الثامنة مساء بإستاد الدفاع الجوي.

قائمة المحترفين



أعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا الأحد الماضي، عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم ٩ لاعبين، لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢ ويتخلله مباراتا إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية تونس.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي:



محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - مصطفى محمد - حمدي فتحي - طارق حامد - محمد شريف - أحمد حمدي - سام مرسي