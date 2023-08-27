اتحاد الكرة يحدد موعدا جديدا لمد قيد الأندية في الميركاتو الصيفي

قرر مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام مد فترة القيد أمام انتقالات اللاعبين بصفوف أندية الدوري الممتاز في ميركاتو الصيف.



واتخذ اتحاد الكرة قرارا بمد قيد اللاعبين حتي يوم 7 سبتمبر المقبل.

كانت غالبية أندية الدوري الممتاز رفضت مقترح اقامة بطولة الدوري الممتاز الموسم القادم من دور واحد.



واقترح حازم إمام عضو اتحاد الكرة خلال جلسة مع عامر حسين رئيس ادارة المسابقات إقامة الدوري الموسم المقبل من دور واحد ثم يصعد أصحاب أول 8 مراكز لدورة تحديد البطل ما يوفر 9 جولات.



وتمسكت أندية الدوري الممتاز بخوض منافسات الموسم الجديد بشكلها الطبيعي وعدم الركون الي دواعي ازدحام الجدول الموسم المقبل.

اتحاد الكرة فى ورطة لهذا السبب !!

نشبت ازمة حقيقية داخل اتحاد الكرة بسبب ارتفاع فاتورة اقامة الثنائي البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول والبرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي.

وتلقى اتحاد الكرة اخطارا من ادارة فندق الإقامة لمدربي منتخب مصر الوطني بتخطي تكاليف اقامة الثنائي حاجز ال 2 مليون جنيه خلال الفترة الأخيرة.

ويسعي اتحاد الكرة الي ترشيد النفقات فى ظل الازمة المالية التى تضرب جدران الجبلاية في الجزيرة.

ويبحث اتحاد الكرة عن حلول لأزمة ارتفاع تكاليف اقامة الثنائي فيتوريا وميكالي بأحد فنادق القاهرة .