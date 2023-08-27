عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يحدد موعدا جديدا لمد قيد الأندية في الميركاتو الصيفي

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

قرر مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام مد فترة القيد أمام انتقالات اللاعبين بصفوف أندية الدوري الممتاز في ميركاتو الصيف.


واتخذ اتحاد الكرة قرارا بمد قيد اللاعبين حتي يوم 7 سبتمبر المقبل.

كانت غالبية أندية الدوري الممتاز رفضت مقترح اقامة بطولة الدوري الممتاز الموسم القادم من دور واحد.


واقترح حازم إمام عضو اتحاد الكرة خلال جلسة مع عامر حسين رئيس ادارة المسابقات إقامة الدوري الموسم المقبل من دور واحد ثم يصعد أصحاب أول 8 مراكز لدورة تحديد البطل ما يوفر 9 جولات.


وتمسكت أندية الدوري الممتاز بخوض منافسات الموسم الجديد بشكلها الطبيعي وعدم الركون الي دواعي ازدحام الجدول الموسم المقبل.

الأهلي في ورطة| السولية مهدد بالرحيل.. شركة تسويق لـ سيد عبدالحفيظ.. وصدام مع الكابيتانو

لما نعوزك هنطلبك| حازم إمام يطلق رسائل نارية.. ويكشف تفاصيل أزمة ميدو والزمالك

اتحاد الكرة فى ورطة لهذا السبب !!

نشبت ازمة حقيقية داخل اتحاد الكرة بسبب ارتفاع فاتورة اقامة الثنائي البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول والبرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي.

وتلقى اتحاد الكرة اخطارا من ادارة فندق الإقامة لمدربي منتخب مصر الوطني بتخطي تكاليف اقامة الثنائي حاجز ال 2 مليون جنيه خلال الفترة الأخيرة.

ويسعي اتحاد الكرة الي ترشيد النفقات فى ظل الازمة المالية التى تضرب جدران الجبلاية في الجزيرة. 

ويبحث اتحاد الكرة عن حلول لأزمة ارتفاع تكاليف اقامة الثنائي فيتوريا وميكالي بأحد فنادق القاهرة .

اتحاد الكرة جمال علام الدوري الممتاز حازم امام عامر حسين فيتوريا ميكالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

أحمد حسن يكشف عن تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد خلال الساعات القادمة.. تفاصيل

الأهلي في ورطة| السولية مهدد بالرحيل.. شركة تسويق لـ سيد عبدالحفيظ.. وصدام مع الكابيتانو

لما نعوزك هنطلبك| حازم إمام يطلق رسائل نارية.. ويكشف تفاصيل أزمة ميدو والزمالك

موضوعات متعلقة

خبير لوائح رياضية: اتحاد الكرة من حقه رفض مطالب الأهلي

الحكام يرفضون تصنيف بيريرا ويطالبون اتحاد الكرة بإلغائه

ترشيحاتنا

كارثة إنسانية داخل المتحف البريطاني.. وهذه علاقة مصر بها

بعد انضمام مصر.. إيران: "بريكس" ستنقل القوة من الغرب إلى الشرق

نشرة المرأة والصحة.. شقيقة سارة سلامة تثير الجدل بظهورها.. طبيبة تكشف عن أسرار لبن العصفور

وزير الصحة يحيل مخالفات مستشفى الزيتون للتحقيق العاجل ويوجه بسرعة تلافي أوجه القصور

حراك فلسطيني لحث سيراليون على التراجع عن فتح سفارة لها بالقدس المحتلة

الموقع متاح.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصفقة تمت| موعد أول مباراة لمحمد صلاح مع اتحاد جدة.. تفاصيل

إطلالة ناعمة.. شاهد حنان مطاوع تستعرض جمالها في أحدث ظهور

هاني الناظر يكشف عن طرق طبيعية لعلاج مشاكل الشعر

فستان لافت.. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بلوك جديد| شاهد

فيديو

قصة خيانة زوجية.. مصرية توزع «ذهب» احتفالا بطلاقها «فيديوجراف»

قصة حادث الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن المتهمة بدهس شابين| فيديوجراف

السنوية الأولى لرحيله.. شقيقتا جورج الراسي تبكيان في القداس على روحه

وصلة رقص في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ