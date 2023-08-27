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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لما نعوزك هنطلبك| حازم إمام يطلق رسائل نارية.. ويكشف تفاصيل أزمة ميدو والزمالك

فريق الزمالك
فريق الزمالك

‏طالب حازم إمام نائب رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك بعدم التفريط في نجوم القلعة البيضاء وفى مقدمتهم أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

وكشف حازم إمام نائب رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك عن كواليس صادمة بشأن الأزمات التى واجهت القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

صدى البلد يستعرض أبرز التصريحات النارية التي أطلقها حازم إمام نائب رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك.

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مشاكل الزمالك 

أكد حازم إمام نائب رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية أنه وجه رسالة الي نجوم الفارس الأبيض وقال:  
‏بقول لزمايلي في الفريق الأول إحنا عدينا حاجات أصعب من دي بكتير والسنة الجاية في فرصه نفرح الجمهور.

تابع حازم إمام نائب رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك: التكاتف والقرب من بعض يخلينا نجيب بطولتين أو 3 ، العلاقات بينهم لازم تقرب من بعض مش تدريب وماتش وخلاص، إحنا كنا بنقعد مع بعض اكتر ما بنقعد في بيوتنا، لو عندكوا مشاكل انتوا حلوها مع بعضكوا.

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بقاء زيزو وفتوح فى الزمالك 

أضاف حازم إمام نائب رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك: أنا شايف ان الزمالك مينفعش يبقى مفرغه من اللاعبين وأنا مع قرار ان زيزو يبقى موجود وشيكابالا يبقى موجود وكل الاسماء الكبيره تفضل، مينفعش اجيب 15 صفقه وامشي القوام الاساسي، إحنا شوفنا الكلام ده السنه دي عقبال ما لمينا نفسنا كانت البطولات كلها ضاعت.

استطرد حازم إمام نائب رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك: فتوح من أبناء النادي وأنا شايف انه احسن باك ليفت في افريقيا، الزمالك اللي عمل فتوح وزيزو وشيكابالا وعملنا كلنا، لازم تشيل جميل النادي فوق دماغك وانا عارف انه هيقدر ده ، اتمنى يفضل فالنادي باذن الله

وزاد : احنا من صغرنا في نادي الزمالك ودورنا دلوقتي إننا نقف جنب النادي في الظروف الصعبه اللي بيمر بيها. 

أكمل:  الفرق كلها كانت طلعت معسكرات وإحنا لا، كابتن ميدو بجهود ذاتيه قدر يوفر لينا معسكر في الإسماعيلية وعدم وجود معسكرات قبل كده كان بيأثر علينا في بداية الدوري وكان عندنا أمل أن الراجل السويسري يجي القطاع ونستفيد منه ولكن محصلش نصيب قدر الله وماشاء فعل
وقال حازم إمام نائب رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك: احنا مستفيدين بصورة كبيرة جدا من كابتن ميدو لانه بيعمل محاضرات مستمره وشغل على أعلي مستوى مكنش بيحصل، أنا من شهر واحد اللي فات مكنتش بشوف المدربين غير فالتدريب أو الماتشات دلوقتي بييجوا وكابتن ميدو بيدي محاضرات، هو كان نفسه الراجل السويسري يعمل كده ولكن هو تطوع يعمله. 

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صدمة ميدو في الزمالك 

وقال حازم إمام نائب رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك أيضا: إحنا كنا محتاجين تدعيمات شويه وهنشوف مصطفى محمد تاني وميدو تاني بس بشويه تدعيمات وميدو حاول أن يتدخل أكثر في الامور بالحديث مع مسئولين الزمالك عن امتلاكه افكار كويسة للفريق ويريد أن يعرضهم عليهم، لكنه اتصدم لما اتقاله لما نعوزك هنطلبك. 

شدد على أن التواصل مع أوسوريو سهل لأن عبد الواحد السيد كان معانا قبل ما ينضم ليه ومدرب الزمالك الكولومبي مهتم بالناشئين وبيتابعهم وبيتفرج على ماتشاتهم. 

واختتم حديثه قائلا: فرق 2003 و 2005 مكنوش بيلعبوا في نادي الزمالك، لان الاشتراطات أن الملعب يبقى نجيل طبيعي وده مش متوفر في الزمالك ولكن بعد ضغط من كابتن ميدو وكابتن اسماعيل يوسف السنه دي هنلعب على ملعب حلمي زامورا بإذن الله. 

الزمالك حازم امام زيزو فتوح شيكابالا ميدو

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