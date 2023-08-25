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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يحدث في النادي الأهلي| غضب من حفل التتويج.. مهلة لضم "سوزا".. وتحفظ على "فضل"

النادي الأهلي
النادي الأهلي

شهد النادي الأهلي خلال الساعات الماضية العديد من الأحداث البارزة جاء فى مقدمتها تفاصيل مثيرة في جلسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء مع السويسري مارسيل كولر مدرب الشياطين الحمر.

كما شهدت تقديم حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي مقترحا بالاستعانة بخدمات محمد فضل وتعيينه مديرا للتعاقدات فى القلعة الحمراء.

وشهدت جدران النادي الأهلي أيضا غضبا بين صفوف الجمعية العمومية من الأحداث التي صاحبت حفل التتويج بالبطولات القلعة الحمراء. 

صدى البلد يستعرض أبرز الأحداث داخل قلعة النادي الأهلي خلال الساعات الماضية. 

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كواليس جلسة كولر مع رئيس الأهلي 

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي جلسة مع السويسري مارسيل كولر لتوقيع العقود والاتفاق علي ضرورة حسم ماف المهاجم.

واكد كولر خلال جلسته مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ان اليوم الجمعة هو اخر فرصة لحسم ملف التعاقد مع سوزا مهاجم فريق جينبوك الكوري خلال ميركاتو الصيف.

وشدد مدرب النادي الأهلي على انه فى حال عدم حسم ضم المهاجم سوزا اليوم الجمعة سيتم صرف النظر عنه والتعاقد مع مهاجم اخر.

كما أبدي كولر مدرب النادي الأهلي سعادتة بوصول الاجهزة الحديثة للتدربب عليها من جانب اللاعبين. 

ومن المقرر أن يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مباراتين وديتين في معسكر النمسا يومي 31 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل.

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جلسة بيبو ورئيس الأهلي 

‏عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعا مع خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الاول وتسلم منه تقريرا عن معسكر الفريق بالنمسا.

وتضمن التقرير التنسيق بين خالد بيبو وبين المدرب المساعد لكولر لعقد جلسات ثلاثية معه ووليد سليمان رئيس قطاع الناشئين لوضع الية تصعيد الناشئين الي صفوف الفريق الأول فى قادم الأيام .  

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ترشيح محمد فضل لمنصب مدير تعاقدات الأهلي 

تقدم حسام غالي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي باقتراح يتضمن تولي محمد فضل نجم القلعة الحمراء السابق منصب مدير التعاقدات بشركة الاهلي لكرة القدم.

واستند حسام غالي فى ترشيحه تولى محمد فضل منصب مدير التعاقدات في النادي الأهلي الي الاستفادة من خبراته باعتباره أحد الكوادر الإدارية المتميزة. 

من جانبه تحفظ مجلس إدارة النادي الأهلي على ترشيح حسام غالي لصديقه محمد فضل لتولى ملف التعاقدات نظرا لمواقف فضل السابقة تجاه القلعة الحمراء. 

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حفل تتويج الأهلي 

سادت حالة من الغضب بين صفوف الجمعية العمومية في النادي الأهلي خلال حفل التتويج بالبطولات الأخير.

جاء ذلك بسبب فتح مدرج بعيدا عن مسرح حفل التتويج للنادي الأهلي بعد ضغط الأعضاء الذين تواجدوا قبل انطلاق الحفل.  وأبدي العديد من أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي استياءا من قصر الحضور على مجموعة معينة دون فتح الباب أمام أعضاء الجمعية العمومية لحضور حفل التتويج.
 

الأهلى محمود الخطيب كولر حسام غالي محمد فضل خالد بيبو

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