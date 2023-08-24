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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضربات متتالية| ضياع عقود لاعبين في الزمالك.. فصل موظفين.. و"فتوح" يفرض شروطه

زيزو وأحمد فتوح
زيزو وأحمد فتوح

ضربت العديد من الأزمات مقر نادي الزمالك خلال الساعات الماضية حيث تم اكتشاف اختفاء عقد إمام عاشور المنتقل حديثا الي صفوف النادي الأهلي الى جانب فصل وايقاف العديد من الموظفين واحالة أحدهم الي النيابة العامة .
وفرض أحمد فتوح نجم نادي الزمالك شروطه من أجل التجديد لمدة ثلاث سنوات قادمة.

صدى البلد يستعرض أزمات نادي الزمالك خلال الساعات الماضية.

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فصل وإيقاف 7 موظفين في الزمالك

 

أصدرت اللجنة الثلاثية المعينة لإدارة نادي الزمالك قرارا ادريا بفصل مدير الخزينة محمود صبحي من العمل واحالته للنيابة،بعد إثبات مخالفات عدة مرتبطة بوظيفته.
واستندت اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك في فصل الموظف واحالته للنيابة العامة الي مخالفات مالية تخطت حاجز المليون جنيه. 
كما قررت إدارة الزمالك إيقاف عدد من الموظفين ومنعهم من دخول النادي واحالتهم للتحقيق وهم:

محمود خالد رئيس الشئون القانونية.
محمود العسال المستشار القانوني للنادي
شريف حسين نائب مدير النادي ومدير إدراة العقارات.
وليد بخيت مدير شئون العاملين
محمد إبراهيم مسئول الماليات.
محمد حنفي مدير المتابعة.

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اختفاء مستندات رسمية من نادي الزمالك

 

اكتشفت اللجنة الثلاثية التي تدير شؤون نادي الزمالك اختفاء 3000 عضوية من الاشتراكات بالزمالك.

كما شهدت الساعات الماضية اختفاء عقد إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي السابق والأهلي الحالي. 

واكد مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ان اختفاء عقد امام عاشور وانتقاله الي نادي ميتلاند الدانماركي يعني ضياع 3 مليون دولار الخاصة بالقلعة البيضاء فى الصفقة.

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فتوح يفرض شروطه للتجديد مع الزمالك
 

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أخر التطورات في ملف تجديد أحمد فتوح جناح أيسر القلعة البيضاء. 
وقال المصدر ان أحمد فتوح طلب 30 مليون جنيه في الموسم من أجل التجديد مع نادي الزمالك.. تابع: وهو نفس المبلغ الذي يحصل عليه زميله أحمد سيد زيزو وتمت ترضيته بالعقد الأخير، من أجل عدم الرحيل إلي قطر في الموسم الماضي. 
اضاف : أحمد فتوح يريد رد الاعتبار بعدما تعرض له من اتهامات بتناول مواد محظورة رفقة زميله عبدالله جمعة .
أشار إلي أن أحمد فتوح طلب الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة كاملة التي تقدر بنحو 7 مليون جنيه.
استطرد: أحمد فتوح قدم تقارير طبية تثبت إصابته للحصول على نسبة المشاركة التي تم خصمها من راتبه وقت إصابته.
وينتظر أحمد فتوح الموافقة على مطالبه بعد تدخل أحد رجال الأعمال لانهاء ازمة التجديد على العقود .

 

الزمالك امام عاشور أحمد فتوح اللجنة الثلاثية المعينة ميتلاند الدانماركي

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