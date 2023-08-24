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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض إيراني.. تفاصيل جديدة في فسخ عقد عمرو وردة مع الرجاء المغربي

عمرو وردة
عمرو وردة

قرّر نادي الرجاء المغربي فسخ تعاقده مع عمرو وردة نجم منتخب مصر الوطني بعد مرور أسبوعين فقط من إتمام انتقاله إلي الدوري المغربي. 
وكشفت تقارير إعلامية مغربية أنه تم فسخ العقد رسميًا بين الطرفين وإعادة عمرو وردة المبلغ الذي تحصل عليه عند التوقيع ويبلغ تقريباً نحو 160 ألف دولار لإدارة الرجاء.

وذكرت التقارير الإعلامية أن عرض نادى الاستقلال الإيراني السبب الحقيقي وراء طلب عمرو وردة فسخ عقده مع فريق الرجاء البيضاوي وليس كما ذكر لأسباب صحية.

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عمرو وردة يتعرّض إلى وعكة صحية

بداية الأزمة جاءت؛ عندما انتشرت شائعات بهروب عمرو وردة من نادي الرجاء المغربي بعد التعاقد معه فى أقل من أسبوعين قادمًا من أحد الأندية القبرصية.

عقب ذلك نشر عمرو وردة صورة من داخل احدى المستشفيات وهو على جهاز التنفس الصناعي.

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تفاصيل مكالمة والد عمرو وردة ونجله

وكشف مدحت وردة، والد عمرو وردة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، تفاصيل المكالمة التي جمعته بنجله، بعد دخوله المستشفى في المغرب، إثر وعكة صحية مفاجئة.

وقال مدحت وردة، في تصريحات صحفية: أنا مش فاهم حاجة ولا عارف فيه إيه، عمرو كلمني قاللي أنا تعبان جدًا وبترعش وفي المستشفى، وأرسل لي صورة من هناك.
وأضاف: بعدها تحدث معي شخص مغربي وأكد أن عمرو بخير، أنا مش عارف عنده إيه، وعايز أطمن على ابني.

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عمرو وردة غير مرحب به فى الرجاء المغربي 

وكشفت مصادر مقربة من عمرو وردة أن اللاعب اشتكي من عدم دعمه داخل الجهاز الفني لفريق الرجاء المغربي .

وذكرت المصادر أن المدرب الألماني جوزيف زينباور لم يرحب بالتعاقد مع عمرو وردة والانضمام الي صفوف نادي الرجاء المغربي؛ نظرا لكونه يحتاج الي مهاجم يجيد التعامل داخل مربع العمليات وهذا لا يتوافر في اللاعب.

وأشارت المصادر إلى أن عمرو وردة تلقي العديد من العروض الاحترافية فى الدوري اليوناني والقبرصي، إضافة إلى بعض الأندية في الدوري المصري؛ ما جعله يعيد النظر والتفكير فى فسخ تعاقده.

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الرجاء المغربي يُهدّد بتصعيد أزمة عمرو وردة

أبدي عبد الإله الإبراهيمي، المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي، غضبه الشديد من تصرف عمرو وردة، وطلبه فسخ عقده مع الفريق.

وقال المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء في تصريحات صحفية: “عمرو وردة يدعي المرض لفسخ عقده مع الفريق، وهناك حالة من الغضب داخل النادي بسبب عدم التزامه”.

وتابع: “لقد خدعنا وقال إنه سيسافر إلى مصر لإنهاء بعض الأمور قبل الإنضمام إلى الفريق في كازبلانكا، ولكن تفاجئنا يتواجده فياليونان ونيته في فسخ التعاقد”.

وأضاف: “تحدثنا مع وكيله وطالبنا بعودته في أسرع وقت أو سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده”.

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