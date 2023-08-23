فيوتشر تحت الحصار| بوبو يكشف المستور.. وشكوى ثلاثي الأهلي في اتحاد الكرة

‏كشف محمد رضا بوبو لاعب نادي فيوتشر السابق والمنتقل حديثا إلى صفوف فريق بيراميدز المستور في أزمات المستحقات المالية المتأخرة للاعبين.

وعقب بيع نادي فيوتشر إلى الدكتور وليد دعبس؛ تفجرت أزمات المستحقات المالية المتأخرة للاعبي النادي وصرف البعض منها بالدولار إلى عناصر بعينها.

أزمات المستحقات المالية المتأخرة فى نادي فيوتشر وصلت إلى حد التصعيد وتهديد اللاعبين بتقديم شكوى إلى اتحاد الكرة.

صدى البلد يستعرض أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبي نادي فيوتشر .

الدولار وأزمة لاعبي فيوتشر

قام رجل الأعمال وليد دعبس بشراء نادي فيوتشر على أن يتحول مسماه فى قادم الأيام إلى مودرن فيوتشر .

نادي فيوتشر حصل على مستحقاته بـ الدولار من إدارة نادي بيراميدز في صفقة البيع الأخيرة للاعبين الثلاثة محمد رضا بوبو ومرعي ومهند لاشين.



لاعبو النادي الأهلي كريم نيدفيد ومصطفى البدري وسعد الدين سمير لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية عقب رحيلهم عن صفوف نادي فيوتشر.

وليد دعبس المالك الجديد لنادي فيوتشر عقد اجتماعا باللاعبين وقال لهم أنه سيبدأ صفحة جديدة وليس له علاقة بالقديم.

لاعبو الأهلي نيدفيد والبدري وسعد، تحدثوا مع أحمد دياب رئيس رابطة الاندية المحترفة وعبدالظاهر السقا ولم يحصلوا على أي وعود قاطعة.

‏النادي الأهلي لديه مستحقات مالية بقيمة 2 مليون جنيه باقي قيمة صفقة ناصر ماهر، واللاعبين الثلاثة نيدفيد وسعد الدين سمير ومصطفي البدري لجأوا لمسئولي الأهلي من أجل حل الأزمة مع فيوتشر.

ولوح ثلاثي النادي الأهلي نيدفيد وسعد سمير ومصطفى البدري بتقديم شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة حال عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة .



بوبو يشكو تعرضه للخيانة في فيوتشر

وجه اللاعب محمد رضا بوبو المنتقل حديثا إلي صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رسالة شديدة اللهجة منشور عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب بوبو :"مبقيتش قادر اصبر اكتر من كده بصراحه حته لو العواقب كتير ولو هيحصل اي المهم اهدي النار الي جوايا شويه عشان اكون حتى ارتحت من جوايا وكده كده ربنا موجود وهيجبلي حقي.

وأضاف: انا كنت خلصت وجالي اتصال تعالى ضروري النادي عشان تمضي الاستغناء بتاعك عشان خلاص انت مشيت قولت حاضر وركبت عربيتى وطلعت علي النادي الساعه 11 بالليل الناس قابلوني فالنادي وقالولي عامل اي يارضا عايزينك تمضي ورقتين ورقة مخالصة والاستغناء قولتلهم الاستغناء حاضر همضي مفيش مشكلة امال اي الي يخليني امضي مخالصه وانا ليا 4 مليون 200.

وتابع: فيه واحد لاداعي لذكر اسمه لانه ده ميعرفش ربنا طبعا قعد يكلمني ولازم تمضي ولازم تمضي اقوله ازاي ياكابتن امضي مخالصة وانا ليا فلوس قولت مش همضي ومشيت ومضيت علي الاستغناء جالي اتصال امضي وانتي فلوسك عندي ومتقلقش امضي وانت وزملائك الي ماشييين هنيجي ونسلم عليكم وتاخدو الشيك بالدولار زي باقي الفرقة ونشكركم اكيد يعني قال اه امضى بس اتفقت مع الاتنين الي كانو معايا عشان كنا متفقين اننا هنعمل كل حاجه بالإتفاق مع بعض فقالو هنضمي كلنا ونروح التلات ناخد الفلوس.

وواصل بوبو: مضينا علي الورقه ومكناش مدين اي خوانه لحاجه جه التلات لقينا اللعيبة كلها صحبنا الي ف الفرقة طلعلهم فلوس وكلوا خد شيك ماعدا احنا التلاته والتلاتة المعاريين الي مشيو من النادي اتصلت بالشخص ده قولتلوّ الشيك بتاعنا امته قالي بليل يوم ف ناس الصبح وف ناس بليل وانت بليل قولتلو ماشي جه بليل كلمتو قالي الصبح فضلت علي الحال ده كل يوم يوم يقولنا التلات الجاي ييجي التلات يقول الاسبوع الجاي ييجي الاسبوع الجاي يتقال بكرا كمان يومين علي الحال ده"

وزاد:" ف حد مشكور طبعا بدون ذكر اسمو قالي انا بحبك وانت اخويا الصغير لو انت مفكر انك طلعلك فلوس يبقا بتحلم مصدقتيش وقولت لا اكيد الفلوس هتطلع الناس كلموني وقالولنا الفلوس عندنا وانا مصدقهم ومعايا".

واستطرد:" بس من الواضح ان مفيش فلوس جايه ولا اي حاجه علي العموم حسبي الله ونعم الوكيل ف كل واحد اكل حقي وتعبي الي شقيت فيه سنتين تعبت وسفر هنا ولعبنا افريقيا وخدنا بطوله وطلعنا مركز رابع سنتين يعني الحمدالله مقصرتيش ف حاجه بس فكرت ان حد ياكل حقك ف دي صعبه عليا اوي وانا زعلان لان مشفتيش التقدير انا".

وقال:"اتبعت انا وصحابي وحلينا ازمه للنادي برقم كبير يعني انا ممشيتش ببلاش ولا مكنتش بلعب ولا مكنتش مساهم ف ده كله عشان تاكل حقي بلطريقه دي انا عارف الكلام ده هيضايق ناس بس دي الحقيقة انا ليا حق وعلي حق وانا عمري ماكنت بخاف من اي حاجه".

وأتم:" بس اذاي بتعرف تنام تحط دماغك علي المخده وانت اكل حق وشقي واحد طلع عيونو عشان يجمع رقم ذي ده وانت عايز تاكلو عليه بكل سهوله كده انا مكلمتيش حد من الصحافييين صحابي والي اعرفهم انهم ينزل الكلام علي لساني انا حقي عند ربنا وربنا هيجبهولي اضعاف وانا متاكد لاني مقصرتيش ف حاجه وربنا يعلم كده انا من جوايا ارتحت".