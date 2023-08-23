تطورات خطيرة| قصة هروب عمرو وردة.. تفاصيل مكالمة والده.. و"الرجاء" يهدد بالتصعيد

كشف عمرو وردة نجم نادي الرجاء البيضاوي عن فسخ تعاقده مع فريقه الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نادي الرجاء البيضاوي، قد أعلن عن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب المصري عمرو وردة لدعم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال وردة في تصريحات صحفية: "سأفسخ تعاقدي مع الرجاء؛ بسبب مشاكل صحية".

وتعرضت إدارة فريق الرجاء المغربي في الفترة الماضية إلى انتقادات، على إثر صفقة التعاقد مع عمرو وردة، وذلك بسبب بعض التجاوزات السابقة للاعب.

صدى البلد يسلط الضوء على أزمة فسخ عقد عمرو وردة مع نادي الرجاء المغربي.

عمرو وردة يتعرض الي وعكة صحية

بداية الأزمة جاءت؛ عندما انتشرت شائعات بهروب عمرو وردة من نادي الرجاء المغربي بعد التعاقد معه فى أقل من أسبوعين قادما من أحد الأندية القبرصية.

عقب ذلك نشر عمرو وردة صورة من داخل احدى المستشفيات وهو على جهاز التنفس الصناعي.

تفاصيل مكالمة والد عمرو وردة ونجله

كشف مدحت وردة، والد عمرو وردة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، تفاصيل المكالمة التي جمعته بنجله، بعد دخوله المستشفى في المغرب، إثر وعكة صحية مفاجئة.

وقال مدحت وردة، في تصريحات صحفية: أنا مش فاهم حاجة ولا عارف فيه إيه، عمرو كلمني قالي أنا تعبان جدًا وبترعش وفي المستشفى، وأرسل لي صورة من هناك.

وأضاف: بعدها تحدث معي شخص مغربي وأكد أن عمرو بخير، أنا مش عارف عنده إيه، وعايز أطمن على ابني.

عمرو وردة غير مرحب به فى الرجاء المغربي

كشفت مصادر مقربة من عمرو وردة أن اللاعب اشتكي من عدم دعمه داخل الجهاز الفني لفريق الرجاء المغربي .

وذكرت المصادر ان المدرب الألماني جوزيف زينباور لم يرحب بالتعاقد مع عمرو وردة والانضمام الي صفوف نادي الرجاء المغربي؛ نظرا لكونه يحتاج الي مهاجم يجيد التعامل داخل مربع العمليات وهذا لا يتوافر في اللاعب.

وأشارت المصادر إلى أن عمرو وردة تلقي العديد من العروض الاحترافية فى الدوري اليوناني والقبرصي، إضافة إلى بعض الأندية في الدوري المصري؛ ما جعله يعيد النظر والتفكير فى فسخ تعاقده.

الرجاء المغربي يهدد بتصعيد أزمة عمرو وردة

أبدي عبد الإله الإبراهيمي، المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي، غضبه الشديد من تصرف عمرو وردة، وطلبه فسخ عقده مع الفريق.

وقال المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء في تصريحات صحفية: “عمرو وردة يدعي المرض لفسخ عقده مع الفريق، وهناك حاله من الغضب داخل النادي بسبب عدم التزامه”.

وتابع: “لقد خدعنا وقال انه سيسافر إلى مصر لإنهاء بعض الأمور قبل الإنضمام إلى الفريق في كازبلانكا، ولكن تفاجئنا يتواجده فياليونان ونيته في فسخ التعاقد”.

وأضاف: “تحدثنا مع وكيله وطالبنا بعودته في اسرع وقت أو سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده”.