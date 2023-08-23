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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 شروط.. جلسة حاسمة بين بيريرا رئيس لجنة الحكام واتحاد الكرة

بيريرا وخالد الدرندلي
بيريرا وخالد الدرندلي

يعقد خلال الساعات القادمة البرتغالي فيتور ميلو بيريرا رئيس لجنة الحكام جلسة مع اتحاد الكرة برئاسة جمال علام فى مقر الجبلاية بالجزيرة .

وكشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة لصدى البلد عن شروط البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام للاستمرار في تولى منصبه. 

أكدت المصادر ان بيريرا متمسك بقراره بتنظيم عمل الحكام خلال الفترة المقبلة رافضا التدخل في شؤن اللجنة الرئيسية.

وشددت المصادر على أن الخواجة بيريرا يرغب في الإشراف على الاختيارات بنفسه للحكام المقرر ادارتهم المباريات في الموسم الجديد وتعيين أطقم تحكيمية محددة للدوري الممتاز وغيرها للقسم الثاني. 

لفتت المصادر الي ان بيريرا قرر إجراء تعديلات على معاونيه في اللجنة بعد سلبيات الموسم الماضي.
 

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بيريرا يثير أزمة 

تسبب البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة في أزمة حادة بين الجبلاية برئاسة جمال علام ورابطة الأندية المحترفة .

 وأكدت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، أن الهجوم الضاري على الخواجة بيريرا من جانب رابطة الأندية المحترفة بداعي تكبيده خزينة الجبلاية آلاف الدولارات دون تحقيق أي تطور ملموس في التحكيم تسبب فى حالة غضب داخل الجبلاية . 

وشددت على أن  مسؤولو اتحاد الكرة رفضوا فرض الوصاية من جانب رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب على ملف البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام. 

وأشارت إلى أن البرتغالي فيتور بيريرا ينتظر عقد جلسة مع مسؤلي اتحاد الكرة لوضع الرتوش الأخيرة والتعرف على مصير استمراره من عدمه بعد هجوم رابطة الأندية المحترفة عليه.

وأفادت بأن الآونة الأخيرة شهدت خلافا حادا بين اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة والمهندس عامر حسين رئيس ادارة المسابقات حول الإطاحة بالبرتغالي فيتور بيريرا.  

فيما رفض عامر حسين عضو مجلس الادارة المشرف علي المسابقات في تصريحات إذاعية دعوات اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الاندية برحيل بيريرا رئيس لجنة الحكام.

وتمسك عامر حسين بوجود بيريرا لعدم وجود أية فائدة منه وطلب من اللواء ثروت سويلم تخفيف الهجوم علي البرتغالي الأمر الذى تسبب في خلاف بين ثنائي رابطة الأندية المحترفة. 

بيريرا لجنة الحكام اتحاد الكرة جمال علام رابطة الأندية المحترفة ثروت سويلم عامر حسين ادارة المسابقات

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