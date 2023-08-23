الأهلي في خانة اليك| ترضية سيد عبدالحفيظ.. ورطة السولية.. ومرتجي «كعب داير»

شهد النادي الأهلي العديد من الأحداث البارزة خلال الآونة الأخيرة، جاء في مقدمتها، تدخل حسن حمدي رئيس القلعة الحمراء السابق؛ لترضية سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق.

كما وضع السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي، عمرو السولية نجم خط الوسط، تحت الاختبار؛ بعد تكرار تعرضه للإصابات.

ويسابق النادي الأهلي الزمن من أجل التعاقد مع مهاجم من نوعية سوبر تنفيذا لطلبات السويسري مارسيل كولر.

صدى البلد يستعرض أبرز الأحداث داخل النادي الأهلي.

سيد عبدالحفيظ وحفل تتويج الأهلي

يقيم النادي الأهلي اليوم الأربعاء حفل التتويج بالبطولات المحلية والقارية فى حضور كوكبة من نجوم القلعة الحمراء الحاليين والسابقين.

ويجري حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق محاولات لإقناع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق من أجل حضور حفل حفل التتويج.

جاء تدخل حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق من أجل ترضية سيد عبدالحفيظ بعد خروجه من الباب الضيق وبطريقة غير لائقة وإقالته من منصبه.



نجم الأهلي تحت الاختبار

وضع السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي عمرو السولية نجم خط الوسط تحت الاختبار نظرا لكثرة اصاباته فى الآونة الأخيرة.

ورهن السويسري مارسيل كولر موقف تجديد عقد عمرو السولية مع النادي الأهلي بوضعه تحت الاختبار حتى شهر ديسمبر المقبل.

وفى حال استمرار تعرض عمرو السولية للإصابات المتكررة سوف يقوم السويسري مارسيل كولر بإخراج اللاعب من حساباته والتوصية بعدم تجديد عقده.



خالد مرتجي كعب داير لتنفيذ أوامر كولر





وضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي المارد الأحمر في خانة اليك بعد تمسكه بالتعاقد مع مهاجم محترف من نوعية السوبر.

وكلف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المهندس خالد مرتجي بتولي ملف التعاقد مع مهاجم محترف.

ورضخ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لمطالب كولر بالبحث عن مهاجم محترف لقيده فى ميركاتو الصيف.

ورفض كولر الاستماع الي فكرة تأجيل التعاقد مع مهاجم اجنبي فى الميركاتو الشتوي نظرا لحاجة الفريق الي خدماته بعد رحيل الثنائي محمد شريف وشادي حسين .

وقام عضو مجلس الإدارة خالد مرتجي بجولات مكوكية من اجل التعاقد مع مهاجم محترف من أجل تحقيق احد شروط المدرب كولر لتجديد عقده.

وشهدت الساعات الماضية فشل خالد مرتجي فى اتمام اي اتفاق مع مهاجم محترف وجاء اخرها اخفاقه فى انهاء صفقة المهاجم الايفواري لفريق اسبانيول الإسباني رغم العرض المغري .

أزمة والتر بواليا

تمسك المهاجم الكونغولي والتر بواليا بضرورة حصوله على مستحقاته المالية البالغ قدرها 900 الف دولار من أجل فسخ تعاقده مع النادي الأهلي.

وشهدت الساعات الماضية نشوب أزمة بين والتر بواليا ومسئولى النادي الأهلي بسبب تمسك والتر بواليا بالحصول على مستحقاته المالية بالدولار في حين عرضت ادارة القلعة الحمراء سداد المبلغ بالجنية المصري الأمر الذى رفضه اللاعب.

وسبق وأن قام النادي الأهلي بإعارة والتر بواليا، إلى القادسية السعودي والسيلية القطري ومالاتيا سبور التركي.

ولم ينسجم والتر بواليا مع تلك الاندية ولم ينجح معهم مثلما كان في الأهلي، لكن إدارة القلعة الحمراء قررت رحيله حتى تستفيد ماديًا من الصفقة بالإضافة لإتاحة فرصة لضم محترف جديد.