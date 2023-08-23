أيمن أشرف يعتذر عن عدم حضور حفل الأهلي بالموسم الذهبي

أعتذر أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق والبنك الأهلي الحالي عن حضور حفل الموسم الذهبى المقرر إقامته مساء اليوم بإستاد مختار التتش بالجزيرة والذي سيتم خلاله تكريم الفرق التى حققت إنجازات في الموسم الماضي.

جاء غياب أيمن أشرف عن حضور الحفل، نظراً لتواجده في معسكر فريقه بالإسكندرية استعدادا للموسم الجديد.

ووجه النادى الأهلي، الدعوة لأيمن أشرف لحضور حفل تكريم الفريق بعد البطولات التى حصل عليها فريق الكرة فى الموسم الماضى وهي بطولة الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا ولقبي السوبر المحلي.