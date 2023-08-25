يحدث في نادي الزمالك| اختفاء عقد جديد.. ضياع 340 مليون جنيه.. وأزمة المستحقات تتجدد

عصفت الأزمات بنادي الزمالك خلال الساعات الماضية بعد اكتشاف جديد لاختفاء عقود أحد لاعبي فريق كرة الطائرة إضافة الي ضياع الملايين من بيع أحد المواهب المنتقل حديثا إلي صفوف نادي استون فيلا الانجليزي.

كما شهدت جدران نادي الزمالك مطالبة السنغالي ابراهيما نداي للجنة الثلاثية بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

صدى البلد يرصد الأزمات التي ضربت نادي الزمالك خلال الساعات الماضية.

‏ اختفاء عقد نجم الزمالك

اكتشفت اللجنة الثلاثية التي تدير شؤن نادي الزمالك برئاسة اللواء حسن موسي اختفاء أحد نجوم فريق كرة الطائرة.

وتبين للجنة الثلاثية في نادي الزمالك اختفاء عقد محمد عادل دولا لاعب فر بق كرة الطائرة بنادي الزمالك خلال الساعات الماضية من خزينة القلعة البيضاء.

ضياع الملايين من بيع موهبة الزمالك



أكد الإعلامي اسلام صادق أن نادي الزمالك أضاع الملايين بعد تركه لاعبه السابق عمر خضر الذى انتقل الي صفوف نادي استون فيلا الانجليزي.

قال إسلام صادق عبر تصريحات تليفزيونية: الزمالك باع عمر خضر لنادي زد بـ 3.5 مليون جنيه فيما قام نادي زد بعدها ببيع اللاعب لنادي استون فيلا الانجليزي بـ 7 مليون استيرلينى يعنى 340 مليون جنيه .

أضاف: محمد حلمى نجم الزمالك السابق حذر مجلس ادارة القلعة البيضاء السابق ورفض بيع عمر خضر الي نادي زد الأمر الذى قوبل بالتجاهل والموافقة على بيع اللاعب.



نداي يطالب الزمالك بمستحقاته

حضر وكيل السنغالي ابراهيما نداي خلال الساعات الماضية إلي مقر نادي الزمالك واجتمع مع اللجنة المعينة للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة.

ورفض السنغالي ابراهيما نداي الانتظار أكثر من ذلك خاصة وأن الموسم الجديد قارب علي الانطلاق ومازال متبقي له أكثر من 50 ٪؜ من مستحقاته لدى نادي الزمالك .

أزمة قيد الزمالك

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عن حالات تمكن نادي الزمالك من قيد لاعبين خلال فترة الانتقالات فى ميركاتو الصيف رغم إيقاف القيد.

كان نادي الزمالك تعرض لإيقاف القيد بعد صدور قرارات نهائية فى شكاوي خاصة باللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا والغاني أتشمبونج.

قال ‏عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

يحق لأى نادى يخضع لحظر تسجيل لاعبين مثل ( الزمالك و انبي و الاسماعيلي) أن يستفيد من الاستثناءات التالية:

(سابعا) الاستثناءات التنظيمية

على الرغم مما ورد أعلاه وبما يتفق مع المادة 25 الفقرة 3 من اللوائح الخاصة بأوضاع وانتقال اللاعبين ، فإن الإجراءات التالية لا تتعارض مع حظر التسجيل:

‏أ) المحترف العائد من الإعارة ، فقط عندما تنتهي اتفاقية الإعارة بشكل طبيعي.

ب) تمديد إعارة المحترف بعد انتهاء الصلاحية الطبيعية لاتفاقية الإعارة..(تنطبق على أحمد عيد مع أنبى).

ج) الإرتباط النهائي للاعب محترف تم تسجيله مؤقتًا للنادي مباشرة قبل فرض حظر التسجيل.(تنطبق على أحمد عيد مع أنبى).

‏د) تسجيل المحترف الذي تم تسجيله بالفعل في النادي كهواة مباشرة قبل فرض حظر التسجيل.