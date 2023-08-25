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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض خيالي.. 50 مليون جنيه نصيب المقاولون في صفقة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

اقترب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي من الانتقال إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي فى ميركاتو الصيف. 

ومن المقرر أن يحصل نادي المقاولون العرب على مبلغ مالي يتخطى الـ  50 مليون جنيه في إطار حقوق الرعاية في حال إتمام صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة السعودي. 

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تفاصيل عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل العرض الثالث علي التوالي المقدم من نادي اتحاد جدة السعودي لضم محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

 

وذكرت التقارير الإعلامية، أن العرض الثالث الذى تقدم به نادي اتحاد جدة لضم محمد صلاح شمل العديد من الامتيازات المالية للاعب ولنادي ليفربول الإنجليزي. 

وفندت التقارير الإعلامية عرض اتحاد جدة السعودي الثالث للتعاقد مع محمد صلاح وجاء على النحو التالي:  

100 مليون يورو لنادي ليفربول حال الموافقة على انتقال محمد صلاح الي صفوف اتحاد جدة.  

2 مليون يورو لنجم ليفربول محمد صلاح أسبوعيا 

راتب  سنوي لـ محمد صلاح يبلغ قيمته 96 مليون يورو

قصر خاص لنجم ليفربول محمد صلاح بمدينة جدة 

طائرة خاصة لنجم ليفربول محمد صلاح 

100 ألف ريال على كل استوري أو تويتة يقوم بنشرها محمد صلاح  

نسبة من مبيعات التيشرت الخاص بنجم ليفربول محمد صلاح 

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تفاصيل جديدة في انتقال محمد صلاح للاتحاد

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن معلومات وتفاصيل مهمة حول إمكانية انتقال محمد صلاح إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي خلال الفترة القادمة، في ضوء الاهتمام الكبير من قبل المملكة العربية السعودية باستقطاب النجم المصري لصفوف دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه وفقا لمعلومات لديه فإن الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وإدارة التعاقدات في صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية يقومون بمفاوضات مع الوكلاء وإدارة نادي ليفربول، إذ أن المملكة العربية السعودية لديها حرص شديد على تواجد محمد صلاح في الدوري السعودي في الموسم الجاري.

وتابع أحمد موسى، أنه حاليا يتم مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بصفقة انتقال محمد صلاح إلى صفوف الدوري السعودي.

مضيفا: "من هنا لحد يوم الجمعة يكون هناك أنباء مؤكدة حول التوصل لاتفاق".

وأردف، أن التوقعات تقول أنه ربما يتم إصدار بيان مشترك بين كل من إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، ونادي ليفربول الإنجليزي يوم السبت المقبل أو الأحد المقبل

وأوضح، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية حريصون على دفع أكبر رقم ممكن لأكبر صفقة تتم في تاريخ ليفربول مع محمد صلاح، للحصول على خدمات النجم المصري، خاصة وأن نادي اتحاد جدة في حاجة لخدمات هذا النجم العالمي.

وواصل: "لما اتكلمت أن محمد صلاح يقترب من الانتقال للدوري السعودي منذ شهر، وأنه يطالب النجم المصري بالانتقال لصفوف الفريق، تعرضت لانتقادات كبيرة، ألا أنه يرى أن محمد صلاح لا يُعامل المعاملة التي يستحقها داخل صفوف نادي ليفربول، وأنه كان ينبغي أن يكون هو قائد نادي ليفربول بدلا من النجم الهولندي فيرجيل فان دايك".

وشدد على أنها معلومات لديه تُعلن لأول مرة يوم السبت المقبل بيان بين ليفربول ونادي اتحاد جدة السعودي حول تفاصيل صفقة انتقال محمد صلاح لصفوف نادي اتحاد جدة، وسيتم دفع أكبر رقم لأكبر صفقة في تاريخ ليفربول، من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح.

وأوضح، أن محمد صلاح لديه رغبة شديدة في الانتقال إلى صفوف إلى الدوري السعودي واللعب بجوار كريم بنزيما، ويوجد رغبة لدى النادي السعودي في الحصول على خدمات اللاعب، كما أن إدارة نادي ليفربول ترغب في بيع محمد صلاح، ولكن المعارض الوحيد هو يورجن كلوب.

ولفت إلى أن التعاقد سيكون لمدة ثلاثة سنوات مع نادي الاتحاد السعودي، والحديث عن راتب يقترب من 140 مليون دولار في الموسم الواحد، مع عدة مميزات للاعب حال تسجيل الأهداف والمشاركة والحصول على البطولات وما إلى ذلك.

وأتم: "الشعب المصري سينتقل لمشاهدة الدوري السعودي حال انتقال اللاعب لصفوف دوري روشن، إذ أن الشعب كان يشاهد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا من أجل الاستمتاع بلعب محمد صلاح".

محمد صلاح اتحاد جدة السعودي ليفربول أحمد موسى صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية الدوري السعودي

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