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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالمليارات.. الكشف عن عرض خيالي من اتحاد جدة لضم محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف تقرير صحفي عن عرض نادي اتحاد جدة الأسطوري للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.
وذكرت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية  - نقلا عن تقارير إيطالية -  أن اتحاد جدة مصمم  على التعاقد مع محمد صلاح، رغم نفى وكيله رامي عباس شائعات رحيله عن ليفربول.
وأضافت أن اتحاد جدة رصد 300 مليون يورو لضم محمد صلاح، منها 100 مليون يورو لنادي ليفربول للموافقة على رحيل نجمه المصري بينما يحصل صلاح على 200 مليون يورو خلال 3 مواسم.
وفي حال إتمام الصفقة سيتخطى راتب محمد صلاح مع اتحاد جدة طوال عقده  6.7 مليار جنيه مصري.
كانت صحيفة الرياضية السعودية، أكدت اليوم الخميس، أن ليفربول أغلق باب رحيل محمد صلاح أول الأمر، لكنه قرر الدخول في  محادثات غير رسمية مع اتحاد جدة بسبب العرض المالي الكبير المقدم.

وأوضحت أن محمد صلاح يرغب في إكمال موسمه مع ليفربول، لكن فتح الأخير لباب المفاوضات جعله ينظر في العرض السعودي بجدية بالغة. 
ويمتد عقد محمد صلاح مع ليفربول حتى 2025.

اتحاد جدة محمد صلاح ليفربول صلاح رامي عباس

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