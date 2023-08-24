اتحاد جدة يعرض أكبر راتب في العالم.. محمد صلاح يرغب في مغادرة ليفربول

أكدت شبكة “ريليفو” الإسبانية، أن محمد صلاح جناح ليفربول يريد مغادرة فريقه في الميركاتو الصيفي الحالي، للانتقال لـ اتحاد جدة السعودي.

وأوضح التقرير أن عرض اتحاد جدة قد يجعل “مو” يغادر ليفربول، بعد أن عرضوا عليه الحصول على أكبر راتب في العالم، أي ما يفوق 200 مليون يورو سنويًا، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر.

وأشارت الشبكة إلى أن يورجن كلوب مدرب ليفربول لا يريد خسارة صلاح، في الوقت الذي يصر خلاله الاتحاد على التعاقد مع اللاعب.

وتابعت “ريليفو” أن المعتقدات الدينية القوية لمحمد صلاح هي أحد أهم أسباب رغبته في مغادرة ليفربول، والانتقال لـ اتحاد جدة.

وذكر التقرير أن السعودية تريد تدعيم صفوف الاتحاد، حيث أن هدف المملكة الفوز ببطولة كأس العالم للأندية نهاية العام، والتي يشارك فيها الفريق الذي يلعب له كريم بنزيما، كما أن “مو” يريد المشاركة في تلك البطولة.