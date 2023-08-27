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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يواجه الكويت الكويتي بنهائي البطولة العربية لأندية اليد

يد الزمالك
يد الزمالك

يصطدم الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني أحمد رمضان "هتلر"، بنظيره الكويت الكويتي في نهائي البطولة العربية رقم 38 لأندية كرة اليد، والمقامة بمدينة القطيف السعودية خلال الفترة من 16 وحتى 27 أغسطس الجاري.

ومن المقرر، أن ينطلق اللقاء في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة مساء الأحد على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.

وصعد الفارس الأبيض للمباراة النهائية عقب تفوقه على نظيره مضر السعودي بنتيجة 29-24، فيما تأهل الكويت الكويتي بعد فوزه على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 29-27.

ويسعى كلا الفريقين لخطف اللقب وحجز بطاقة التأهل لبطولة العالم للأندية "سوبر جلوب"، الذي تستضيفه السعودية في نوفمبر المقبل.

وتضم قائمة أبناء ميت عقبة في البطولة 18 لاعبًا وهم: "أحمد الأحمر - كريم هنداوي - أحمد حسام - محمود خليل "فلفل" - أحمد وليد - هشام السبكي - مؤمن زكي - إبراهيم العربي - هشام صلاح - محمد ياسين - أحمد مؤمن صفا "دودو" - مازن رضا - عمر الوكيل "بكار" - شادي خليل - خالد وليد - محمد علاء "لوكا" - محمد البسيوني "مودي" - أحمد سامح".

الجدير بالذكر أن الترجي، هو أكثر الفرق تتويجا بلقب البطولة العربية، برصيد 7 ألقاب حصدها في أعوام "1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 2018 - 2021 - 2022".

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