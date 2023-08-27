عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الأهلي في ورطة| السولية مهدد بالرحيل.. شركة تسويق لـ سيد عبدالحفيظ.. وصدام مع الكابيتانو

النادي الأهلي
النادي الأهلي

شهدت الساعات الماضية داخل جدران النادي الأهلي العديد من الأحداث البارزة جاء في مقدمتها أزمة التعاقد مع مهاجم محترف فى ميركاتو الصيف. 

ويعاني عمرو السولية نجم خط الوسط بالنادي الأهلي من شبح الإصابات الذى يطارده قبل مباراة السوبر الإفريقي امام اتحاد العاصمة الجزائري. 

صدى البلد يستعرض أبرز الأحداث داخل النادي الأهلي خلال الساعات الماضية. 

الأهلي في خانة اليك| ترضية سيد عبدالحفيظ.. ورطة السولية.. ومرتجي «كعب داير»

تطور خطير| مهلة 24 ساعة لحسم مصير زيزو.. وبند مثير يهدد الزمالك

ميركاتو الأهلي بدون مهاجم

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي موعد إعلان القلعة الحمراء عن ضم المهاجم الأجنبي.

قال المصدر ذاته ان النادي الأهلي لن يكون بمقدوره التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال ميركاتو الصيف .
أضاف: يوم 31 يوليو الماضي كان آخر موعد لغلق باب القائمة الاوليه للفرق استعداد للموسم الجديد . 
تابع: مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي قام بضم الخمس الأجانب فى القائمة الاولية بما فيهم أحمد قندوسي  .

استطرد: كان يتعين على النادي الأهلي في حال رغبته ضم مهاجم أجنبى ان يكون في خلال أسبوع من غلق القائمة الاولية على ان يقوم المارد الأحمر بسداد  مقابل مالي وفقا للائحة. 

شدد على ان ملف تعاقد النادي الأهلي مع مهاجم أجنبي سيتم تأجيله حتى الميركاتو الشتوي في يناير لاسيما وأن سوزا مهاجم نادي جينبوك الكوري رفض انتقاله الي النادي الأهلي فى ميركاتو الصيف. 

وأشار إلى أن حالة من الاستياء سادت لدى كولر من فشل ادارة النادي الأهلي في التعاقد مع مهاجم فى ظل استعداد المارد الأحمر لخوض مباراة السوبر الافريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بعد رحيل ثنائي الهجوم شادي حسين ومحمد شريف.

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

ورطة الأهلي في القيد الإفريقي 

يواجه النادي الأهلي أزمة حقيقية قبل غلق باب القيد الإفريقي بعد أيام نظرا لعدم حسم ملف التعاقد مع مهاجم محترف.  

النادي الأهلي سوف يخوض مباريات هامة في دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا الي جانب مباراة السوبر الإفريقي ودوري السوبر الإفريقي أيضا بدون مهاجم صريح بعد الفشل في استقدام محترف من نوعية السوبر. 

يحدث في النادي الأهلي| غضب من حفل التتويج.. مهلة لضم "سوزا".. وتحفظ على "فضل"

بنود مثيرة| 6 شروط فرضها كولر في تجديد عقده مع النادي الأهلي

صدام قوي بين حسام غالي وإدارة الأهلي

نشبت أزمة كبيرة داخل مجلس إدارة النادي الأهلي بسبب إمام عاشور المنتقل حديثا من صفوف نادي ميتلاند الدانماركي.

بدأت الأزمة عندما طلب حسام غالى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي اعارة إمام عاشور فى ميركاتو الصيف.

وتمسك حسام غالي بإعارة إمام عاشور لأحد الأندية حيث يري ضرورة خروجه على سبيل الإعارة بعد الأصوات المعارضة للصفقة داخل النادي الأهلي وفى مقدمتها حسن حمدى رئيس النادي الأهلي السابق. 

الأمر الذى قوبل بالرفض داخل مجلس الإدارة وحدوث صدام بين حسام غالي وأعضاء مجلس الإدارة.

من جانبه حسام غالى غاب عن حفل التتويج بالبطولات بسبب الصدام بينه وبين أعضاء مجلس الإدارة داخل النادي الأهلي.

بند مشروط.. 12 مليون جنيه تمكن زيزو من فسخ تعاقد الزمالك

أنا راجل تاجر| 3 سيناريوهات تنهي أزمة رحيل زيزو إلى الشباب السعودي.. وهذا الحل الأقرب

غياب نجم وسط الأهلي عن السوبر الإفريقي 

يغيب عمرو السولية نجم خط الوسط في النادي الأهلي عن مباراة كأس السوبر الإفريقي امام اتحاد العاصمة الجزائري.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف حدد يوم 15 سبتمبر المقبل موعدا لمواجهة النادي الأهلي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي فى السعودية.

وجاء غياب اللاعب عن مباراة كأس السوبر الإفريقي بعدما اثبتت الأشعة إصابة عمرو السولية بتمزق في العضلة الخلفية. 

ويفتقد النادي الأهلي لخدمات عمرو السولية لمدة تصل إلى 4 أسابيع.

وأصبح عمرو السولية خارج مباراة الأهلي أمام اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي.

ويهدد تكرار الاصابات لعمرو السولية بعدم تجديد عقده بعدما وضعه موخرا السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي تحت الاختبار .

ضربات متتالية| ضياع عقود لاعبين في الزمالك.. فصل موظفين.. و"فتوح" يفرض شروطه

ننشر أسباب إعفاء مدرب منتخب مصر لـ محمد صلاح من معسكر سبتمبر

سيد عبدالحفيظ وشركة تسويق للاعبين

علم من مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي عن وجهة سيد عبدالحفيظ بعد اقالته من منصب مدير الكرة.

وقال المصدر ذاته أن  سيد عبدالحفيظ بصدد انشاء شركة تسويق للاعبين بالشراكة مع نجوم الأهلي السابقين. 

شدد على أن سيد عبدالحفيظ رفض عرضا من حسن حمدى رئيس النادي الأهلي السابق يتولى منصب فى قطاع الكرة داخل النادي الأهلي بالتزامن مع ظهوره فى برنامج خاص به فى احد القنوات الفضائية واقناع محمود الخطيب بذلك.

لفت إلى أن حسن حمدى يرغب فى ترضية سيد عبدالحفيظ بأي طريقه بعد الخروج المهين من النادي الأهلي.

الأهلى عمرو السولية مباراة السوبر الإفريقي اتحاد العاصمة الجزائري مارسيل كولر دوري ابطال افريقيا امام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي في ورطة| السولية مهدد بالرحيل.. شركة تسويق لـ سيد عبدالحفيظ.. وصدام مع الكابيتانو

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

لما نعوزك هنطلبك| حازم إمام يطلق رسائل نارية.. ويكشف تفاصيل أزمة ميدو والزمالك

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

مهيب عبد الهادي: مبروك لـ أبو صلاح.. تمت بحمد الله

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد ضياع صفقة الموسم.. الأهلي يتلقى صدمة جديدة من أوروبا

موضوعات متعلقة

مهاجم الأهلي السابق: صلاح لن يكون شخصا طبيعيا حال رفض عرض اتحاد جدة

برنامج تأهيلي لـ عمرو السولية بعد إصابته في مران الأهلي

ترشيحاتنا

التقاضي بأثر رجعي.. شروط حصول الابن على معاش الأب المتوفى وقيمته

تراجع ملحوظ.. اعرف آخر أسعار الدواجن واللحوم بالأسواق| فيديو

سارة عصام.. "ملكة مصرية" تسطر التاريخ في أوروبا على خطى محمد صلاح

قبول 10% من الطلاب في هذه المرحلة .. نتيجة تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

رفع علم مصر.. أول ظهور لـ عمر كمال بعد تحويله للتحقيق

مساجد الطاقة الشمسية.. التفاصيل الكاملة لتجربة الأوقاف في الوادي الجديد وموعد الانطلاقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة مش خيال.. طبيبة تكشف عن أسرار لبن العصفور

استبدل خبز التموين بـ 10 كيلو دقيق شهريا.. الحقيقة والتفاصيل

من الكوافير.. شقيقة سارة سلامة تثير الجدل بظهورها

جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن دواء لعلاج السكر

فيديو

وصلة رقص في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أهانوا المرأة.. إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بسبب أغنية إنتي معفنة

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ