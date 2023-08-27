الأهلي في ورطة| السولية مهدد بالرحيل.. شركة تسويق لـ سيد عبدالحفيظ.. وصدام مع الكابيتانو

شهدت الساعات الماضية داخل جدران النادي الأهلي العديد من الأحداث البارزة جاء في مقدمتها أزمة التعاقد مع مهاجم محترف فى ميركاتو الصيف.

ويعاني عمرو السولية نجم خط الوسط بالنادي الأهلي من شبح الإصابات الذى يطارده قبل مباراة السوبر الإفريقي امام اتحاد العاصمة الجزائري.

صدى البلد يستعرض أبرز الأحداث داخل النادي الأهلي خلال الساعات الماضية.

ميركاتو الأهلي بدون مهاجم

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي موعد إعلان القلعة الحمراء عن ضم المهاجم الأجنبي.

قال المصدر ذاته ان النادي الأهلي لن يكون بمقدوره التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال ميركاتو الصيف .

أضاف: يوم 31 يوليو الماضي كان آخر موعد لغلق باب القائمة الاوليه للفرق استعداد للموسم الجديد .

تابع: مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي قام بضم الخمس الأجانب فى القائمة الاولية بما فيهم أحمد قندوسي .

استطرد: كان يتعين على النادي الأهلي في حال رغبته ضم مهاجم أجنبى ان يكون في خلال أسبوع من غلق القائمة الاولية على ان يقوم المارد الأحمر بسداد مقابل مالي وفقا للائحة.

شدد على ان ملف تعاقد النادي الأهلي مع مهاجم أجنبي سيتم تأجيله حتى الميركاتو الشتوي في يناير لاسيما وأن سوزا مهاجم نادي جينبوك الكوري رفض انتقاله الي النادي الأهلي فى ميركاتو الصيف.

وأشار إلى أن حالة من الاستياء سادت لدى كولر من فشل ادارة النادي الأهلي في التعاقد مع مهاجم فى ظل استعداد المارد الأحمر لخوض مباراة السوبر الافريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بعد رحيل ثنائي الهجوم شادي حسين ومحمد شريف.

ورطة الأهلي في القيد الإفريقي

يواجه النادي الأهلي أزمة حقيقية قبل غلق باب القيد الإفريقي بعد أيام نظرا لعدم حسم ملف التعاقد مع مهاجم محترف.

النادي الأهلي سوف يخوض مباريات هامة في دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا الي جانب مباراة السوبر الإفريقي ودوري السوبر الإفريقي أيضا بدون مهاجم صريح بعد الفشل في استقدام محترف من نوعية السوبر.

صدام قوي بين حسام غالي وإدارة الأهلي

نشبت أزمة كبيرة داخل مجلس إدارة النادي الأهلي بسبب إمام عاشور المنتقل حديثا من صفوف نادي ميتلاند الدانماركي.

بدأت الأزمة عندما طلب حسام غالى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي اعارة إمام عاشور فى ميركاتو الصيف.

وتمسك حسام غالي بإعارة إمام عاشور لأحد الأندية حيث يري ضرورة خروجه على سبيل الإعارة بعد الأصوات المعارضة للصفقة داخل النادي الأهلي وفى مقدمتها حسن حمدى رئيس النادي الأهلي السابق.

الأمر الذى قوبل بالرفض داخل مجلس الإدارة وحدوث صدام بين حسام غالي وأعضاء مجلس الإدارة.

من جانبه حسام غالى غاب عن حفل التتويج بالبطولات بسبب الصدام بينه وبين أعضاء مجلس الإدارة داخل النادي الأهلي.

غياب نجم وسط الأهلي عن السوبر الإفريقي



يغيب عمرو السولية نجم خط الوسط في النادي الأهلي عن مباراة كأس السوبر الإفريقي امام اتحاد العاصمة الجزائري.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف حدد يوم 15 سبتمبر المقبل موعدا لمواجهة النادي الأهلي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي فى السعودية.

وجاء غياب اللاعب عن مباراة كأس السوبر الإفريقي بعدما اثبتت الأشعة إصابة عمرو السولية بتمزق في العضلة الخلفية.

ويفتقد النادي الأهلي لخدمات عمرو السولية لمدة تصل إلى 4 أسابيع.

وأصبح عمرو السولية خارج مباراة الأهلي أمام اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي.

ويهدد تكرار الاصابات لعمرو السولية بعدم تجديد عقده بعدما وضعه موخرا السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي تحت الاختبار .

سيد عبدالحفيظ وشركة تسويق للاعبين

علم من مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي عن وجهة سيد عبدالحفيظ بعد اقالته من منصب مدير الكرة.

وقال المصدر ذاته أن سيد عبدالحفيظ بصدد انشاء شركة تسويق للاعبين بالشراكة مع نجوم الأهلي السابقين.

شدد على أن سيد عبدالحفيظ رفض عرضا من حسن حمدى رئيس النادي الأهلي السابق يتولى منصب فى قطاع الكرة داخل النادي الأهلي بالتزامن مع ظهوره فى برنامج خاص به فى احد القنوات الفضائية واقناع محمود الخطيب بذلك.

لفت إلى أن حسن حمدى يرغب فى ترضية سيد عبدالحفيظ بأي طريقه بعد الخروج المهين من النادي الأهلي.