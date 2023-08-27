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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة للجماهير.. رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك يعلن قراره الأول على الهواء| فيديو

نادي الزمالك
نادي الزمالك

قال عماد البناني، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن نادي الزمالك قلعة رياضية كبيرة وصرح رياضي كبير في مصر.

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تكليف عماد مصطفي البناني برئاسة اللجنة المشكلة لإدارة نادي الزمالك

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الدعوة لجمعية عمومية

وأضاف عماد البناني، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "تكليفي بهذا المنصب؛ تشريف كبير"، موضحا: "تكليفي كان لمهمة أساسية، وهي الدعوة لجمعية عمومية انتخابية، وفتح باب الانتخابات؛ لاختيار مجلس إدارة جديدة".

وأكد: "كل التقدير لجمهور نادي الزمالك، وأعضاء نادي الزمالك، وأقف على مسافة واحدة أنا وزملائي"، متابعا: "الكرة تقول إن نادي الزمالك أحد القلاع الرياضية في مصر".

وتابع عماد البناني، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك،: "المهمة التي كُلفت بها هي مهمة وطنية، وكلنا نعمل لمصلحة نادي الزمالك".

ووجه رسالة لجماهير الزمالك، قائلا: "سيحدث نوع من الاطمئنان؛ لأنه سيتم العمل لصالح نادي الزمالك".

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