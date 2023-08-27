مفاجأة للجماهير.. رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك يعلن قراره الأول على الهواء| فيديو

قال عماد البناني، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن نادي الزمالك قلعة رياضية كبيرة وصرح رياضي كبير في مصر.

الدعوة لجمعية عمومية

وأضاف عماد البناني، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "تكليفي بهذا المنصب؛ تشريف كبير"، موضحا: "تكليفي كان لمهمة أساسية، وهي الدعوة لجمعية عمومية انتخابية، وفتح باب الانتخابات؛ لاختيار مجلس إدارة جديدة".

وأكد: "كل التقدير لجمهور نادي الزمالك، وأعضاء نادي الزمالك، وأقف على مسافة واحدة أنا وزملائي"، متابعا: "الكرة تقول إن نادي الزمالك أحد القلاع الرياضية في مصر".

وتابع عماد البناني، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك،: "المهمة التي كُلفت بها هي مهمة وطنية، وكلنا نعمل لمصلحة نادي الزمالك".

ووجه رسالة لجماهير الزمالك، قائلا: "سيحدث نوع من الاطمئنان؛ لأنه سيتم العمل لصالح نادي الزمالك".