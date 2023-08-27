الفضائح تضرب الزمالك| اختفاء عقد رعاية.. وإخفاء ملفات بمئذنة مسجد النادي| ماذا يحدث بالقعلة البيضاء؟!

تتوالى الأزمات داخل نادي الزمالك عقب رحيل مجلس الإدارة السابق وتعيين لجنة ثلاثية لإدارة شؤون القلعة البيضاء برئاسة اللواء حسن موسي.

اللجنة الثلاثية في نادي الزمالك تقود ثورة تصحيح منذ تولى المهمة رسميا عبر فرض قرارات صارمة فى ظل اختفاء عقود وملفات هامة.

صدى البلد يسلط الضوء على أبرز الأحداث داخل جدران نادي الزمالك خلال الساعات الماضية.

اختفاء ملفات داخل مئذنة مسجد في الزمالك

شهدت جدران نادي الزمالك خلال الساعات الماضية اكتشاف واقعة جديدة .

واكتشفت اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك إخفاء ملفات ومستندات وأجهزة كمبيوتر وكاميرات داخل مئذنة مسجد فى القلعة البيضاء وخلف الأسقف المعلقة ببعض الغرف.

اختفاء عقد راعية الملابس

سادت حالة من الغضب لدى اللجنة الثلاثية في نادي الزمالك بعد اكتشاف اختفاء عقد جديد من خزينة القلعة البيضاء.

واكتشفت خلال الساعات الماضية اللجنة الثلاثية في نادي الزمالك اختفاء عقد شركة الملابس تيمبو من الإدارة المالية.

5 قرارات نارية في الزمالك

فرضت اللجنة الثلاثية في نادي الزمالك بقيادة اللواء حسن موسي العديد من القرارات الصارمة بعد نشوب العديد من الأزمات التي عصفت بالقلعة البيضاء خلال الساعات الماضية.

وجاءت قرارات اللجنة الثلاثية في نادي الزمالك على النحو التالي:

طرد شركة الأمن والاتفاق مع شركة امن جديده للنادي

شركة نظافه جديده سيتم التعاقد معاها .

فصل موظف الخزينة و إحالته للنيابة العامة بعد وجود مخالفات بصرف اموال دون اوراق رسمية منها صرف ٥ شهور لثلاث موظفين محسوبين علي الادارة السابقة و ايضاً صرف 750 الف جنيها لشركة الأمن .

منع دخول 10 موظفين تابعين لـ مجلس مرتضى منصور متهمين بقضايا فساد مالي وادارى و تعليق كشف بالأسماء على بوابات نادي الزمالك ، و هم :-

1- محمود خالد "المدير التنفيذي السابق"

2- شريف حسين "مدير إدارة العقارات"

3- محمود العسال "المستشار القانوني"

4- هاني عبادة "مدير الأمن بالنادي"

5- إيهاب خضر "مدير إدارة الاشتراكات والمالية".

6- طارق أباظة "مدير النشاط الاجتماعي"

7- حسين كمال "مدير إدارة المشتريات"

8- وليد بخيت "مدير شؤون العاملين"

9- مصطفى يحيى "نائب مدير الأمن"

ايقاف التعامل مع ثنائي وكلاء اللاعبين أحمد يحيى ويحيى على.

باريس ينعش خزينة الزمالك



يحصل نادي الزمالك علي 150 ألف دولار نسبة النادي في انتقال نجمه السابق لكرة اليد يحيى خالد من فيزبريم المجري الي باريس سان جيرمان الفرنسي.

نادي الزمالك وضع نسبة 25 ٪ للزمالك في حال إنتقال اللاعب الي اي نادي وفقا للعقد المبرم بين الزمالك وفيزبريم المجري.

كان نادى باريس سان جيرمان الفرنسي أعلن التعاقد مع يحيى خالد نجم منتخب مصر لكرة اليد لمدة 3 مواسم قادمة حتى 2027، لاستكمال مشوار مسيرته الاحترافية.

ويبدأ يحيى خالد مشواره مع باريس سان جيرمان بداية من الموسم المقبل، حيث يستكمل مسيرته مع فيزبريم المجرى لمدة موسم قبل الانتقال.



6 رعاة جدد للزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن الاقتراب من حسم التعاقد مع 6 رعاة جدد للنادي للمساهمة في انتعاشة مالية كبيرة.

وقال المصدر :"الرعاة منهم أحد البنوك وشركة أغذية ".

وتابع :"الاتفاق النهائي يتم الآن من أجل وضع التفاصيل المادية الخاصة بالرعاية".

وواصل :"الرعاة رحبوا بالتواجد في الزمالك في الفترة الحالية".

ويأتي تواجد تلك الرعاة للمساهمة في انتعاشة مالية للنادي على كافة المستويات والخروج من الأزمة المادية في الوقت الحالي.