عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تكليف عماد مصطفي البناني برئاسة اللجنة المشكلة لإدارة نادي الزمالك

صدى البلد

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا جديدًا بشأن نادي الزمالك 

وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة كالتالي:-


بالإشارة إلى انتهاء المهلة القانونية المقرره لقبول الاستقالة المقدمة من مجلس إدارة نادى الزمالك ، وفى ضوء الإجراءات القانونيه المتخذة لإدارة شئون النادى خلال الفترة المقبلة أصدرت مديرية الشباب والرياضة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة قراراً يتضمن تكليف  الدكتور عماد مصطفى البناني رئيس المجلس القومى للرياضة الأسبق للعمل مديراً تنفيذياً لنادى الزمالك ورئيساً للجنة المشكلة لإدارة شئون النادى 

وتابع : جاء ذلك نظراً للخبرات الواسعة التى يتمتع بها في المجال الرياضي وقدرته على إدارة شئون النادى مع اللجنة المشكلة خلال الفتره المقبله لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى علي وفق احكام قانون الرياضه 71 لسنه 1971مع توجيه الشكر للسيد اللواء / حسن موسي.


و المقرر أن تتولى اللجنة المشكلة لإدارة شئون النادى تشكيل لجان نوعية من أهمها لجان تنقية كشوف العضويات من الأعضاء العاملين بالنادى وإعلان كشوف الناخبين ممن لهم حق التصويت بالجمعية العمومية للنادى ، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة الجمعية العمومية العادية المتضمنة بنداً لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادى الزمالك وذلك فى ضوء قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 واللائحة الاسترشادية المعمول بها فى نادى الزمالك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

لحظات مؤثرة .. نجل جورج الراسي يحيي ذكرى وفاته الأولى بالورود

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

قرار قضائى عاجل بشأن منع مطربي المهرجانات من الغناء

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

تكليف عماد مصطفي البناني برئاسة اللجنة المشكلة لإدارة نادي الزمالك

ترشيحاتنا

شاهد .. أول لقطات من استئناف مفاوضات سد النهضة

رئيس وفد إثيوبيا يعلق على استئناف مفاوضات سد النهضة

بإجمالي 5684 متقدما.. الجامع الأزهر: الثلاثاء.. انطلاق اختبارات مسابقة بنك فيصل لحفظ القرآن الكريم

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

“دجاجة تبيض ذهبا”| بالأرقام.. ربع مليار جنيه تدخل خزينة المقاولون العرب من وراء محمد صلاح

تطور خطير.. مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية فوق البحر الأسود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ كبير.. سعر جاكيت شيرين عبد الوهاب في حفل السعودية

بسعر خرافي.. هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها في هذه الإطلالة

عدد الفريق يتقلص| نجم ريال مدريد يغادر القلعة البيضاء.. وصفقة مبابي تفشل (تفاصيل)

سعر خرافي لـ فستان هيفاء وهبي بحفل كفر الشيخ

فيديو

هبدأ حياة جديدة.. نجم «X فاكتور» يكشف عن نيته اعتزال الغناء |فيديوجراف

مصر وتمويلات صندوق النقد|هل تنهي البريكس تلك العلاقة؟ الإجابة في هذا التقرير

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. وهذا ثمن عيار 21

المتحور الجديد ليس الأخير.. مستشار الرئيس يوضح طرق مواجهته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ