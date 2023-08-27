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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي الشباب السعودي يغلق الباب أمام نجم الزمالك

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الشباب السعودي، عن موقف النادي من إمكانية تجديد المفاوضات لضم أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حيث قدم الشباب عرضا في وقت لاحق للحصول على خدمات اللاعب قبل أن يرفضه نادي الزمالك للحفاظ على زيزو الذي يعد من العناصر الأساسية في الفريق الأبيض ،


وأعلنت وزارة الرياضة السعودية صباح اليوم، قرارا بحل مجلس إدارة نادي الشباب المعتمد برئاسة خالد بن سعد آل ثنيان، بعد استقالة 4 أعضاء من مجلس الإدارة، وتم تكليف خليف بن عبد الله الهويشان بتسيير شؤون النادي لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وأكد المصدر أن مسؤولي الشباب في الوقت الحالي برئاسة خليف بن عبد الله الهويشان، سيقومون بتسيير شؤون النادي فقط من الناحية الإدارية، وفكرة تجديد المفاوضات لضم زيزو من الزمالك مستبعدة تماما في الوقت الحالي، خاصة أن المجلس السابق سبق وقدم عرضا وتم رفضه .

وأختتم المصدر حديثه أنه سيتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الشباب يوم 10 سبتمبر، أي بعد انتهاء الميركاتو في السعودية، والمقرر إغلاقه يوم 7 من الشهر ذاته، وبالتالي من الصعب ضم أي لاعب في الميركاتو الجاري .

 

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