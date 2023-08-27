مصدر بالزمالك يكشف سبب تواجد زيزو بمقر النادي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تواجد أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط فريق الكرة في مقر النادي الأبيض عصر اليوم الأحد ، وخاض اللاعب تدريبات فردية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي.



وعقد اللاعب جلسة سريعة مع اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة نادي الزمالك على هامش تواجده في النادي وأكدوا تمسكهم باستمراره ووعدوه بصرف مستحقاته وباقي مستحقات اللاعبين في الفترة الحالية.



وقد كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن انتعاش خزينة النادي بمبلغ 4.5 مليون جنيه عبر اللجنة الثلاثية المعينة .

وأشار المصدر أن انتعاش خزينة الزمالك جاء من خلال استئجار أحد محال النادي عقب الجلسة التي عقدتها اللجنة المكلفة بتسيير النادي برئاسة اللواء حسن موسي وأحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا وأيمن عبد المنعم أبوسريع مديرا للنشاط الرياضي.



وشدد المصدر أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سوف تنتعش خزينة القلعة البيضاء بمبلغ 20 مليون جنيه إضافية من إيجار محل جديد.

يأتي هذا من أجل العمل على حل بعض الأزمات المالية الحالية والاستعداد لصرف رواتب الموظفين والعمال خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما حرصت اللجنة على حل أزمات حمامات السباحة الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية عقب الشكاوي المتكررة لعدم توفير الكلور وتم حل الأزمة وتشغيل وتنظيف وتعقيم جميع حمامات السباحة الخاصة بمقر النادي لاستقبال الـعضاء واستمرار التدريبات.