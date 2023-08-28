عاشور والسولية وثلاثي المحترفين| الغيابات تضرب الأهلي قبل السوبر الإفريقي

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري منتصف شهر سبتمبر المقبل في مباراة كأس السوبر الإفريقي في السعودية.

وطفت على السطح أزمة جديدة بين النادي الأهلي والجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بسبب مباراة السوبر الأفريقي المقرر إقامته منتصف شهر سبتمبر المقبل في السعودية.

النادي الأهلي طالب اتحاد الكرة بإعفاء لاعبيه من التواجد فى معسكر منتخب مصر الوطني خلال شهر سبتمبر المقبل.

إدارة النادي الأهلي تتمسك باللاعبين الدوليين وتواجدهم في مباراة السوبر الأفريقي باعتبارها مباراة بطولة وهامة في تاريخ المارد الأحمر.

كما تري إدارة النادي الأهلي أن منتخب مصر الوطني حسم تأهله إلي نهائيات أمم أفريقيا وان مباراة إثيوبيا مجرد تحصيل حاصل.

وتنتظر إدارة النادي الأهلي حسم البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني أزمة استدعاء لاعبي القلعة الحمراء خلال معسكر سبتمبر المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 التي ستقام في كوت ديفوار.

الغيابات تضرب الأهلي قبل السوبر الإفريقي

يواجه النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أزمة غيابات قبل خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري منتصف شهر سبتمبر المقبل.

ويفتقد النادي الأهلي خدمات الثلاثي المحترف المالي إليو ديانج والتونسي على معلول والجنوب إفريقي بيرسي تاو بسبب خوض منتخبات بلادهم مباريات فى تصفيات كأس أمم إفريقيا وأخري ودية خلال فترة التوقف الدولي فى شهر سبتمبر القادم.

المالي اليو ديانج



فى حال استدعاء اليو ديانج نجم خط وسط النادي الأهلي من قبل منتخب مالي فى الاجندة الدولية سيفتقد النادي الأهلي خدمات اللاعب.

ويخوض مالي مباراة رسمية أمام جنوب السودان يوم 8 سبتمبر المقبل

كما يخوض منتخب مالي مباراة ودية امام نظيره ساحل العاج يوم 12 سبتمبر القادم

بيرسي تاو

ويعول السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي على مجهودات بيرسي تاو فى خط الهجوم الا انه فى حال استدعائه من قبل منتخب جنوب افريقيا سوف يغيب عن القلعة الحمراء خلال معسكر شهر سبتمبر المقبل.

ويرتبط منتخب جنوب افريقيا بمواجهة نظيره منتخب ناميبيا يوم 9 سبتمبر القادم فى اللقاء الودي المرتقب.

كما يلتقي منتخب جنوب افريقيا نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية وديازيوم 12 سبتمبر المقبل.

على معلول



جناح النادي الأهلي الأيسر على معلول يواجه شبح الغياب عن المارد الأحمر حال استدعائه من قبل منتخب تونس في فترة التوقف الدولي خلال شهر سبتمبر المقبل.

منتخب تونس يواجه يوم 7 سبتمبر القادم نظيره منتخب بوتسوانا فى تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويخوض منتخب تونس أيضا مباراة ودية امام نظيره منتخب مصر يوم 12 سبتمبر المقبل.



إمام عاشور

كما يواجه النادي الأهلي أزمة احتمالية غياب إمام عاشور لخوض مباراة السوبر الإفريقي امام اتحاد العاصمة الجزائري.

يأتي ذلك نظرا لعدم اكتمال الجاهزية الفنية للاعب الأهلي إمام عاشور بعد خضوعه الي برنامج تأهيلي عقب تعرضه للإصابة خلال تواجده بصفوف فريق ميتلاند الدانماركي.

عمرو السولية

يفتقد النادي الأهلي خدمات نجم خط الوسط عمرو السولية عقب تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية على هامش مران المارد الأحمر قبل السفر الي معسكر النمسا.

ويغيب عمرو السولية لمدة اربعة أسابيع ولن يشارك فى مباراة السوبر الإفريقي بناء على تعليمات الجهاز الطبي وخروج اللاعب من حسابات السويسري مارسيل كولر.