أزمة بسبب السوبر الأفريقي| الأهلي يطلب الاستثناء.. الجبلاية تترقب.. و"زوم" كولر وفيتوريا يحدد مصيره

طفت على السطح أزمة جديدة بين النادي الأهلي والجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بسبب مباراة السوبر الأفريقي المقرر إقامته منتصف شهر سبتمبر المقبل في السعودية.

النادي الأهلي طالب اتحاد الكرة بإعفاء لاعبيه من التواجد فى معسكر منتخب مصر الوطني خلال شهر سبتمبر المقبل.

إدارة النادي الأهلي تتمسك باللاعبين الدوليين وتواجدهم في مباراة السوبر الأفريقي باعتبارها مباراة بطولة وهامة في تاريخ المارد الأحمر.

كما تري إدارة النادي الأهلي أن منتخب مصر الوطني حسم تأهله إلي نهائيات أمم أفريقيا وان مباراة إثيوبيا مجرد تحصيل حاصل.

وتنتظر إدارة النادي الأهلي حسم البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني أزمة استدعاء لاعبي القلعة الحمراء خلال معسكر سبتمبر المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 التي ستقام في كوت ديفوار.

صدى البلد يستعرض أزمة استدعاء لاعبي النادي الأهلي لمعسكر منتخب مصر فى سبتمبر.

الأهلي يطالب بإعفاء لاعبيه

أرسل النادي الأهلي خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يطالب خلاله بإعفاء لاعبيه الدوليين من معسكر المنتخب خلال شهر سبتمبر.

جاء فى نص الخطاب أنه (نظرًا لأن المنتخب الوطني تأهل رسميًّا إلى نهائيات الأمم الأفريقية القادمة، بغض النظر عن مباراته الأخيرة مع نظيره الإثيوبي يوم 8 سبتمبر، كما أن المباراة التالية للمنتخب يوم 12 من نفس الشهر هي تجربة ودية، لذا يأمل النادي المساندة والتعاون من اتحاد الكرة والعرض العاجل على المدير الفني للمنتخب بألا تشمل اختياراته لاعبي الأهلي خلال الفترة «من 4-12 سبتمبر» نظرًا لحاجة الفريق الشديدة إلى كل عناصره وهو يخوض مباراة رسمية على بطولة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.



كما أن النادي الأهلي، وهو يمثل الكرة المصرية، لم يقصر يومًا فى دعم ومساندة المنتخبات، وعندما تعارضت ارتباطات المنتخب الوطني في السابق وهو يخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون في فبراير عام 2022، مع مشاركة فريق الأهلي في كأس العالم للأندية بالإمارات في نفس التوقيت، آثر النادي في ذلك الوقت مصلحة المنتخب.

وجاء في ختام الخطاب، أن النادي يتطلع إلى دعم اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب حتى يحصل فريق الأهلي على فرصة كافية للقيام بالتجهيزات الفنية اللازمة قبل مباراة السوبر الأفريقي.

عامر حسين يعلق على أزمة الأهلي

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن قيام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتحديد موعد لقاء كأس السوبر بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري كان مفاجئ للغاية، مشيرًا إلى أن كثرة البطولات الإفريقية ستؤثر على دوريات شمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الأزمة تكررت في مواجهة لنادي الزمالك خلال الموسم الماضي، وخرج بعض اللاعبين الدوليين من معسكر منتخب مصر للعب مع فريقهم.



وقال عامر في تصريحات تليفزيونية : الكاف رفض استثناء فرق الدوري الافريقي من المشاركة في الدور التمهيدي لدوري الأبطال، وهو ما يزيد الضغط علينا في الموسم القادم، الأمور أصبحت صعبة وضغط رهيب على اللاعبين.

وأضاف: كان هناك أزمة من الأساس في تحديد موعد كأس السوبر الإفريقي من جانب الكاف، المباراة كانت من المقرر إقامتها في أغسطس ثم تم الاستقرار على الموعد الجديد 15 سبتمبر، وكنت انتظر تحديد موعد تلك المباراة للإعلان عن الأجندة المحلية، وفوجئنا بوصول خطاب رسمي اليوم بموعد اللقاء.

وواصل: كنا ننتظر من الكاف تحديد موعد لقاء الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي في دور الـ32 من دوري الأبطال، من أجل وضع الأجندة المحلية، الأمور صعبة للغاية بسبب الاتحاد الإفريقي.

وزاد: لابد من التنسيق بين مارسيل كولر وروي فيتوريا، في ملف ترك لاعبي الأهلي خلال المعسكر الدولي القادم، ومدرب المنتخب المصري يقوم بالتنسيق بصفة مستمرة مع كل المدربين، وأتوقع أن يأتي القرار من جانب المدرب البرتغالي لأنه لديه أولويات وله أهداف معينة، ولا يريد الإضرار بأي طرف.



حازم إمام : ننتظر تفاصيل جلسة كولر وفيتوريا

قال حازم إمام عضو اتحاد الكرة عبر تصريحات تليفزيونية : روي فيتوريا مدرب منتخب مصر سيعتمد على المحترفين بشكل أكبر في مباراتي سبتمبر بسبب عدم جاهزية اللاعبين المحليين.



أضاف: سندخل معسكر يوم 4 سبتمبر المقبل، وسنواجه إثيوبيا بعدها بأربعة أيام، ثم تونس وديًا على نفس الملعب (الدفاع الجوي)".



استطرد : كولر تحدث مع فيتوريا في اجتماع عبر تطبيق (زووم) بشأن موقف لاعبي الأهلي الدوليين من معسكر سبتمبر، وسيكشف فيتوريا عن تفاصيل الاجتماع فيما بعد.