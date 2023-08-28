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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لقطات من وصول بعثة الأهلي للنمسا منذ قليل..شاهد

صدى البلد

أعلن اللاعب أحمد حسن عن وصول بعثة الأهلي إلى العاصمة النمساوية فيينا منذ قليل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب أحمد حسن:"بعثة الأهلي تصل إلى العاصمة النمساوية فيينا منذ قليل، لبدء معسكر الإعداد استعدادًا للموسم الجديد".

ويذكر أنه قد حدثت حالة كبيرة من الغضب تفرض نفسها على مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بسبب عدم حسم صفقة المهاجم الأجنبي حتى الآن.

واشتكى كولر لإدارة الأهلي وحذر من عدم إتمام صفقة المهاجم مؤكدا حاجة الفريق الكاملة لمهاجم جديد بجانب الثنائي محمود كهربا وصلاح محسن .

وسافرت بعثة الأهلي إلى النمسا للدخول في معسكر مغلق و يشهد المعسكر تواجد عدد من الوجوه الجديدة التى انضمت الفريق خلال الانتقالات الشتوية او العائدة من الاعارة او التى تم تصعيدها من الناشئين 
ويتواجد كل من إمام عاشور "ميتلاند الدنماركي" ورضا سليم "الجيش الملكي المغربي" و صلاح محسن العائد من "سيراميكا "و كريم نيدفيد العائد من "فيوتشر" ولاعبى فريق الشباب كريم الدبيس ورأفت خليل ومعتز محمد ومحمد زعلوك.

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