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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنود مثيرة للجدل.. حكم سابق يرفض لائحة بيريرا ويطالب الجبلاية بالتعديل

بيريرا
بيريرا

رفض عجيز الشرباصي الحكم السابق لائحة لجنة الحكام التي طرحها البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة وتم اعتمادها مؤخرا. 

وطالب عجيز الشرباصي الحكم السابق بتعديل العديد من بنود لائحة لجنة الحكام لكونها غير دستورية وتخالف النظام العام. 

وقال عجيز الشرباصي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: 

المادة 6 فى لائحة بيريرا الخاصة بعضوية لجنه الحكام الرئيسية غير دستورية وتخالف النظام العام وقانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي للاتحاد المصرى لكرة القدم. 


تابع: القانون يسمح لحكم الدرجة الأولى المعتزل أن يترشح وان يكون عضو مجلس إدارة الاتحاد بل ويدير منظومة الرياضة بشكل عام 
ولكنه ومع لائحة لجنة الحكام الخاصة التي طرحها بيريرا لا يمكنه ان يكون عضو بها الا بشروط مجحفة وغير عادلة

أضاف : المادة 7 بند 5 من لائحة بيريرا الفروع ليس لها مجلس إدارة فكيف يكون لرئيسها إقالة لجنة الحكام الفرعية وكيف يكون لرئيس الفرع امتيازات ليست موجودة لرئيس الاتحاد نفسه والذى لا يستطيع اقاله لجنه الحكام الرئيسية طبقا للمادة 4 بند 5.

استطرد : في المادة 9 العلم والتعليم والتطور والتكنولوجيا ثم تكون شهادة الثانوية هى المرحلة التعليمية على الأقل لرئيس لجنه حكام الفرع بأى منطق واللائحة كانت تشترط أن يكون الحكم من أصحاب المؤهلات العليا. 

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الحكام ترفض تصنيف بيريرا 

رفض عدد كبير من الحكام بمختلف الدرجات التصنيف الذى اقترحه البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة .

وطالب غالبية الحكام بمختلف الدرجات مجلس ادارة اتحاد الكرة بإلغاء تصنيف قضاة الملاعب .

ويري الحكام بمختلف الدرجات أن نظام تصنيف الحكام يخل بمبدأ تكافؤ الفرص في ادارة المباريات ضمن مختلف المسابقات المحلية. 

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أبرز بنود لائحة الحكام

قرر اتحاد الكرة اعتماد لائحة الحكام للموسم الجديد والتى جاء أبرزها إلغاء درجات الحكام والاعتماد على المستويات

وتضمنت لائحة الحكام تقسيم الحكام ل 6 مستويات، المستوى الأول، الثاني، والثالث تابعين لإشراف لجنة الحكام الرئيسية والتى جاءت على النحو التالي: 

الثلاث مستويات الأولى تقسم ل "المستوي الأول يدير مسابقات الدوري العام"، "المستوي الثاني يدير مسابقة دوري المحترفين"، "المستوى الثالث يدير مسابقة دوري القسم الثاني"

أما المستويات من الرابع وحتى السادس تابع لإشراف المناطق الفرعية، لإدارة مسابقات القسم الثالث والرابع ومسابقات الناشئين ودوريات القطاعات والجمهوري

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معايير تصنيف الحكام

وسوف يتم التصنيف على أساس في البداية تقارير الحكام خلال الموسم المنتهى بناء على تقارير المباريات

وبعدها الإختبارات سواء الكشف الطبي، إختبار اللياقة البدنية

والإختبارات النظرية من إختبارات قانون، ولغة، وفيديو تست، وأخيرا الإختبارات العملية داخل الملعب، وتقيمات المعسكرات. 

 

بيريرا لجنة الحكام عجيز الشرباصي اتحاد الكرة إختبار اللياقة البدنية

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