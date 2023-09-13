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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عصبية فيتوريا واستفزاز صلاح.. 4 مشاهد مثيرة في ودية منتخب مصر وتونس

مباراة منتخب مصر
مباراة منتخب مصر وتونس

تلقي منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا خسارة امام نظيره منتخب تونس بنتيجة 3-1 ودياً، في اللقاء الذى جمعهما على ستاد الدفاع الجوي.

أحرز منتخب تونس الهدف الأول في شباك منتخب مصر عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء بأقدام عيسي العيدوني في الدقيقة 2.

وجاء الهدف الثاني بالنيران الصديقة بأقدام حمدي فتحي لاعب منتخب مصر الوطني بعد عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 7.

وسدد عمر كمال عبدالواحد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 35 محرزا هدف منتخب مصر الوحيد .

وقضى منتخب تونس على آمال منتخب مصر وأحرز الثالث عن طريق حمزة رفيعة رافع من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء

وشهد اللقاء الودي بين منتخب مصر الوطني ونظيره منتخب تونس العديد من المشاهد المثيرة. 

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عصبية فيتوريا

 

اشتبك البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مع أعضاء الجهاز الفني لمنتخب تونس عقب هزيمة الفراعنه بثلاثية 

وشهد اللقاء الودي بين منتخب مصر وتونس ظهور روي فيتوريا غاضبا في أكثر من مرة على الخط معترضا على العديد من الاحداث في المباراة .

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استفزاز محمد صلاح 

 

احتفل لاعبو منتخب تونس على طريقة محمد صلاح بعد تسجيل الهدف الثالث لصالح نسور قرطاج في شباك منتخب مصر. 
وقام حنبعل المجبري لاعب منتخب تونس عقب تسجيل الهدف الثالث بعمل حركة محمد صلاح فى الدوري الانجليزي وانضم إليه بقية زملاؤه. 

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خناقة فى اللقاء الودي 

 

عقب الدفع للاعب منتخب مصر ابراهيم عادل دخل في صراع مع حنبعل المجبري لاعب تونس والتحامات في عديد الكرات.

وتبادل الثنائي ابراهيم عادل وحنبعل المجبري لاعب تونس الاحتكاكات ووصل الأمر إلي الاشتباكات الخفيفة بالأقدام وتبادل الألفاظ الخارجة.

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خط الوسط والدفاع خارج الخدمة

 

وضح خلال اللقاء الودي أن خط دفاع منتخب مصر الوطني ووسط الميدان خارج الخدمة.

دفاعات منتخب مصر لم يكن هناك تناسق بين الثنائي حسام عبد المجيد وعلي جبر الي وتسببت اخطاء الثنائي في تلقي شباك الفراعنة هدفين فى أول سبع دقائق من اللقاء.

فيما لم يقدم بيكهام لاعب منتخب مصر اوراق اعتماده خلال اللقاء الودي وبات ثغرة واضحة في صفوف الفراعنة الكبار على مدار المباراة. 

بينما كان خط وسط منتخب مصر مستباحا امام نجوم منتخب تونس وسيطر نسور قرطاج في احيان عديدة على مجريات خط الوسط في ظل تراجع مستوي حمدى فتحي وطارق حامد وعدم قدرتهم على قطع الكرات وارسالها الي الخطوط الأمامية.

 

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