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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأزمة تشتعل | تفاصيل هجوم محمد فضل على الأهلي.. وصدمة النادي

النادي الأهلي
النادي الأهلي

اشتعلت الأزمة بين إدارة النادي الأهلي ومحمد فضل، نجم القلعة الحمراء السابق؛ على خلفية تصريحاته الأخيرة.

وشن محمد فضل، هجوما ضاريا على سياسات النادي الأهلي في إدارة أزمة استدعاء لاعبيه لمنتخب مصر الوطني.

فيما رد عدلي القيعي، المسؤول بشركة الكرة في النادي الأهلي، على هجوم محمد فضل.

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فضل يهاجم الأهلي 
 

قال محمد فضل عبر تصريحات تليفزيونية: بقول لمجلس إدارة النادي الأهلي كفاية بيانات، منتخب مصر أهم بكثير.

وتابع: تقدر تمنع معلول وبيرسي تاو أو إليو ديانج من الانضمام لمنتخب بلادهم؟، لأ، ولو هتقولو لاعيبة الزمالك خرجت من المنتخب ولعبت مع فريقها؛ هقولك أيوه حصل، بس اللاعيبة دي لعبت الماتشين مع المنتخب، لعبو مع الزمالك، ورجعو انضموا للمنتخب.

وأضاف: أنا بقول لمجلس إدارة النادي الأهلي، كفاية تصدير أزمات.

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صدمة في الأهلي

قال عدلي القيعي عبر تصريحات له: محمد فضل الذي تفرغ للنيل من النادي الأهلي، ولو على الحقائق، ولو بتفسير الأمور عكسها، يا كابتن فضل، النادي الأهلي، وإن كان في لحظة ما تعتقد إنه ظلمك، موقفش معاك غير ولاد النادي الأهلي، فضلوا معاك لحد ما رجعت النادي الأهلي".

وتابع القيعي: "عندما اعتزل فضل، كان الأهلي يتوسم فيك أنك كادر مثقف، وأنت حقيقي كادر مثقف، ولكنك تريد أن تنتزع المصداقية من هذه الثقافة، بإنك حاطط الأهلي في دماغك، حاطط رجالات الأهلي في دماغك، ده نموذج لواحد كان من الممكن أن يكون إضافة كبيرة، اللي قدمك إلى المعترك الإداري المصري والقومي والنادي الأهلي، هي ثقة منه فيك، وأنت تملك هذا".

وواصل القيعي هجومه على فضل: "عايز بقى تظل كده، تخش في الصراع بتاع الهجوم، والشتيمة والتجاوز في حق الناس، عندما يصف النادي الأهلي، لو عنده 5% احترافية؛ كان عمل وسوى، لأن لو عند فضل 5% قراءة للاحترافية؛ كان قرأ ما قلناه جيدا".

واختتم القيعي تصريحاته: "لا جدوى من إنك أنت تتكلم في أمور، أنا عارف ردة فعل الراجل، خبط في الحيطان؛ عشان اختلف مع حد، وأنت بتكلمه مش هتقدر تخليه يتراجع أو يمشي، كما ينبغي أن تكون له قيمته الكروية والثقافية، يملك، لكن هل يريد؟، خليك في دائرة الانغلاق على تصفية حساباته".

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