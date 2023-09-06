موعد ودية المنتخب الأولمبي أمام روسيا وهوية حكم اللقاء

يواجه المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي نظيره منتخب روسيا وديا فى إطار الاستعداد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر ان يلتقي المنتخب الأولمبي نظيره الروسي وديا غدا الخميس بإستاد السويس الساعه السابعه مساء .

ويدير مباراة المنتخب الاولمبي الودية ونظيره الروسي الحكم الدولي ابراهيم نور الدين.

وانطلق امس الأول الإثنين معسكر المنتخب الأوليمبي لكرة القدم، بالعين السخنة تحت قيادة البرازيلى روجيريو ميكالى المدير الفني استعدادا للتجربة الروسية فى إطار برنامج الإعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

ويستمر معسكر المنتخب الأولمبي حتى يوم 11 سبتمبر الجاري ويتخلله مباراتين وديتين .



يلتقي المنتخب الأولمبي فى الودية الأولى منتخب روسيا للمحليين يوم غد 7 سبتمبر ، وفى الودية الثانية يواجه منتخب روسيا الأوليمبي يوم 11 من نفس الشهر فى ختام المعسكر .

تجمع المنتخب صباح امس الأول فى مركز المنتخبات الوطنية " مشروع الهدف " بمدينة أكتوبر، ثم غادر إلى العين السخنة ، وعقب الوصول أدى الفريق مرانه الأول فى السادسة والنصف مساء بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء مصطفي أشرف مصطفي المحترف فى بوروسيا مونشنجلادباخ الألمانى الذى تأخر لظروف الطيران .



وضمت قائمة المنتخب الأولمبي فى تدريب اليوم كلا من:

-حراسة المرمى: حمزة علاء - علي محمد سيحا - محمد أحمد السيد - باشا محمد باشا.

- الدفاع: حاتم سكر - محمد طارق - أحمد سيد عبد النبي - أحمد عيد - محمد سمير - خالد عوض - محمد حمدي - محمد مغربي - عمر فايد.

- خط الوسط: محمود صابر - أحمد نبيل كوكا - رأفت خليل - محمود جهاد - علي زعزع - مصطفى ميسي - أحمد فوزي - عربي بدر - محمد شحاتة - أحمد نادر حواش - أحمد عاطف قطة.

الهجوم: عبد الرحمن أجويرو - بلال مظهر.

ويضم الجهاز المعاون للمنتخب مع ميكالى كلا من : تياجو المدرب العام ، وائل رياض المدرب ، سيد السويركي مدرب الحراس ، محمود حرب المدير الإداري، ليوناردو مدرب الأحمال، وجواو بيدرو محلل الاداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وعمرو سلمان الإداري وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي، وخالد سرحان المترجم ، ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ، ود.قاسم قدري أخصائي التأهيل ، ومحمد أحمد ود.أحمد شوقي للتدليك ، وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات .