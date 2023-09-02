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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل القرعة بساعات.. كاف يفاضل بين الزمالك وفريق مغربي للمشاركة بدوري السوبر

زيزو واحمد فتوح
زيزو واحمد فتوح

يفاضل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بين فريقا الرجاء المغربى والزمالك لاختيار احدهم للمشاركة فى دوري السوبر الافريقى. 

اختيار كاف المفاضلة بين نادي الزمالك والرجاء المغربي جاء بدلا من فريق بترو اتيلتكو الأنجولي بعد ايقافة عن ممارسة نشاطه الرياضى لمدة عامين بعد التورط فى قضايا فساد. 
وبات نادي الزمالك مرشحا بقوة من جانب كاف للانضمام رفقة النادي الأهلي الي بطولة دوري السوبر الافريقي.
يأتي ترشيح كاف الزمالك للانضمام الي دوري السوبر الإفريقي نظرا لشعبية الفارس الأبيض الي جانب الأمور التسويقية للبطولة فى نسختها الأولي.

كانت تقاريراعلامية فجرت مفاجأة من العيار الثقيل قبل ساعات من اجراء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف قرعة دوري السوبر الإفريقي.  

وذكرت تقارير اعلامية ان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف فى ورطة بعد ايقاف فريق بترو  اتليتكو الأنجولى عن الأنشطة الرياضية لمدة عامين بناء على قرار من الاتحاد الأنجولى بسبب مزاعم تورط الفريق الانجولى فى قضايا فساد.

ومن المقرر قيام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف باستبعاد فريق بترو أتليتكو الأنجولي من دوري السوبر الإفريقي وترشيح نادي من القارة السمراء بدلا منه.

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كاف يجري قرعة دوري السوبر الإفريقي  


يجري اليوم السبت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مراسم سحب قرعة النسخة الأولى من الدوري الإفريقي السوبر التي تجمع ثمانية أندية نخبوية من ثلاث مناطق إقليمية يوم السبت المقبل في القاهرة.

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إن هذه البطولة الجديدة التي سيطلق عليها اسم دوري أفريقيا لكرة القدم African Football League هي "شراكة" بينه وبين الاتحاد الدولي "فيفا".
 

ويمثل أندية منطقة الشمال في النسخة الأولى الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي، فيما يمثل المنطقة الوسطى الغربية كل من إنييمبا النيجيري وتي بي مازيمبي الكونغولي، كما يمثل منطقة الجنوب الشرقي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي وأتلتيكو بتروليوس لواندا الأنغولي وسيمبا التنزاني.

وأكد كاف، أن المباراة الافتتاحية فى بطولة دوري السوبر الإفريقي، سوف تقام يوم 20 أكتوبر المقبل فى تنزانيا.

وستقام هذه النسخة الافتتاحية التاريخية من دوري السوبر الإفريقي على مدار أربعة أسابيع، وستبدأ بحفل الافتتاح والمباراة الأولى في 20 أكتوبر 2023 في دار السلام، تنزانيا.

وقال بيان الكاف:"تم تنظيم مسابقة دوري السوبر الإفريقي الافتتاحية على أساس الذهاب والإياب، تبدأ المنافسة بربع نهائي خروج المغلوب ويتبعها الدور نصف النهائي والنهائي.
وتقام مباريات نصف النهائي في الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر، بينما ستقام المباريات النهائية التي ستحدد الفائز في المسابقة يومي 5 و11 نوفمبر 2023.
وبدلاً من نسخة تضمّ 24 نادياً تم الترويج لها سابقاً تحت اسم الدوري السوبر الأفريقي، تشارك ثمانية أندية في البطولة الجديدة تخوض بينها 14 مباراة.

وتُعدّ النسخة الأولى بمثابة مقدّمة لدوري أبطال أفريقيا الذي يضمّ 24 فريقاً في موسم 2024-2025.
 

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