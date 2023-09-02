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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كاف في ورطة.. استبعاد فريق أنجولي قبل قرعة السوبر الإفريقي بساعات

الكاف
الكاف

فجرت تقاريراعلامية مفاجأة من العيار الثقيل قبل ساعات من اجراء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف قرعة دوري السوبر الإفريقي.  

وذكرت تقارير اعلامية ان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف فى ورطة بعد ايقاف فريق بترو  اتليتكو الأنجولى عن الأنشطة الرياضية لمدة عامين بناء على قرار من الاتحاد الأنجولى بسبب مزاعم تورط الفريق الانجولى فى قضايا فساد.

ومن المقرر قيام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف باستبعاد فريق بترو أتليتكو الأنجولي من دوري السوبر الإفريقي وترشيح نادي من القارة السمراء بدلا منه. 

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كاف يجري قرعة دوري السوبر الإفريقي   

 

يجري اليوم السبت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مراسم سحب قرعة النسخة الأولى من الدوري الإفريقي السوبر التي تجمع ثمانية أندية نخبوية من ثلاث مناطق إقليمية يوم السبت المقبل في القاهرة.

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إن هذه البطولة الجديدة التي سيطلق عليها اسم دوري أفريقيا لكرة القدم African Football League هي "شراكة" بينه وبين الاتحاد الدولي "فيفا".

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الأهلى على رأس الأندية المشاركة فى الدوري الأفريقي
 

ويمثل أندية منطقة الشمال في النسخة الأولى الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي، فيما يمثل المنطقة الوسطى الغربية كل من إنييمبا النيجيري وتي بي مازيمبي الكونغولي، كما يمثل منطقة الجنوب الشرقي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي وأتلتيكو بتروليوس لواندا الأنغولي وسيمبا التنزاني.

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موعد المباراة الافتتاحية فى دوري السوبر الأفريقي
 

وأكد كاف، أن المباراة الافتتاحية فى بطولة دوري السوبر الإفريقي، سوف تقام يوم 20 أكتوبر المقبل فى تنزانيا.

وستقام هذه النسخة الافتتاحية التاريخية من دوري السوبر الإفريقي على مدار أربعة أسابيع، وستبدأ بحفل الافتتاح والمباراة الأولى في 20 أكتوبر 2023 في دار السلام، تنزانيا.

وقال بيان الكاف:"تم تنظيم مسابقة دوري السوبر الإفريقي الافتتاحية على أساس الذهاب والإياب، تبدأ المنافسة بربع نهائي خروج المغلوب ويتبعها الدور نصف النهائي والنهائي.
وتقام مباريات نصف النهائي في الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر، بينما ستقام المباريات النهائية التي ستحدد الفائز في المسابقة يومي 5 و11 نوفمبر 2023.
وبدلاً من نسخة تضمّ 24 نادياً تم الترويج لها سابقاً تحت اسم الدوري السوبر الأفريقي، تشارك ثمانية أندية في البطولة الجديدة تخوض بينها 14 مباراة.

وتُعدّ النسخة الأولى بمثابة مقدّمة لدوري أبطال أفريقيا الذي يضمّ 24 فريقاً في موسم 2024-2025.

وأعلن باتريس موتسيبي، فى وقت سابق عن تغيير اسم بطولة دوري السوبر الأفريقي، ج إلى الدوري الأفريقي لكرة القدم، وذلك بناءً على رغبة بعض الأصدقاء فى أوروبا بسبب مسمي بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وقال موتسيبي : "الهدف من دوري السوبر الأفريقي هو رفع مستوى الكرة فى القارة، سنقدم مليون دولار للفرق المشاركة فى المسابقة، وسنساعد الأندية في التنقل من دولة إلى أخرى".

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