ورطة اتحاد الكرة.. تفاصيل أزمة بركات وإمام على تشكيل جهاز منتخب 2007

سادت حالة من الانقسام داخل اتحاد الكرة حول تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 استعدادا للمشاركة في الاستحقاقات القارية والدولية.

وأخفق اتحاد الكرة في حسم ملف تشكيل الأجهزة الفنية لمختلف المنتخبات الوطنية بشتي مسمياتها خلال الاجتماع الأخير الذى انعقد في منطقة الإسكندرية موخرا.

وشهدت الساعات الماضية أزمة بين حازم إمام ومحمد بركات عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة بسبب اختيار مدرب منتخب مصر مواليد 2007

وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن محمد بركات يكثف من ضغوطه من أجل تعيين سيد معوض مدربا لمنتخب مصر مواليد 2007.

تابع: الأمر الذي قوبل بالرفض من جانب ثنائي مجلس ادارة اتحاد الكرة حازم إمام ومحمد أبو الوفا بداعي عدم سابق تولي سيد معوض مهام الرجل الأول بعذ اعتزاله فى النادي الأهلي.

أضاف: حازم إمام عضو اتحاد الكرة يرغب في تعيين محمد شوقي مديرا فنيا مستندا الي خبراته السابقة فى المنتخب الأولمبي رفقة شوقي غريب المدير الفني السابق .

شدد على أن جمال علام رئيس اتحاد الكرة قرر تأجيل حسم اختيار الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 عقب الأزمة التي نشبت بين حازم إمام ومحمد بركات.

ومن المقرر أن يختار مجلس إدارة اتحاد الكرة أجهزة منتخبات مواليد 2005 و2007 و2009، وذلك من بين قائمة المدربين المرشحين للعمل في أجهزة تلك المنتخبات.



ميكالي مدربا لمنتخب مصر مواليد 2005

يتصدر البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي الترشيحات لتولي تدريب منتخب الشباب مواليد 2005، في ظل تأييد معظم أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة تعيين المدرب البرازيلي على رأس الجهاز الفني الجديد لمنتخب الشباب، بعد نجاحه مع المنتخب الأولمبي وقيادته للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024

وتبرز أسماء أخرى ضمن المرشحين أمام مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام لتولي قيادة منتخبي 2007 و2009، ومن تلك الأسماء محمد شوقي وسيد معوض، بجانب أسماء أخرى مطروحة للعمل ضمن الأجهزة المعاونة مثل شريف عبد الفضيل وعادل مصطفى.

وأستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على تعيين شريف عبد الفضيل مدافع الأهلى ومنتخب مصر السابق مدربا عاما فى الجهاز الفنى لمنتخب مصر مواليد 2005، ومعه علاء عبده مدربا مساعدا.

