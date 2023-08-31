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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ارتباك قبل السوبر ليج| "كاف" يفاجئ النادي الأهلي بثلاثة قرارات مثيرة.. وصدمة للدوري المصري

كاف
كاف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف موعد وتفاصيل النسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي أو السوبر ليج بمشاركة 8 فرق هي الأقوى على مستوى القارة.

ويشارك النادي الأهلي في هذه النسخة التي استحدثها كاف باعتباره صاحب التصنيف الأعلى في قارة إفريقيا إلى جانب السبع فرق التي تليه في التصنيف.

وحدد كاف الفرق الثماني صاحبة التصنيف الأول والثاني المشاركة في البطولة هي:

التصنيف الأول وفقا لاعلان كاف: الأهلي - الوداد المغربي - الترجي التونسي - صن داونز الجنوب إفريقي.

التصنيف الثاني وفقا لاعلان كاف : مازيمبي الكونغولي - بترو أتليتكو الأنجولي - سيمبا التنزاني - إنيمبا النيجيري.

واعلن كاف موعد انطلاق البطولة، يوم 20 أكتوبر المقبل على مدار أربعة أسابيع، بنظام الذهاب والإياب، وتبدأ من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب.

وأعلن كاف عن قرارات مثيرة قبل مباراة السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري. 

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كاف يفاجئ الأهلي 

 

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قائمة ملاعب الأندية التي تأهلت إلى الجولة التمهيدية الثانية لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية نسخة موسم 2023 - 2024.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) استبعاد ملاعب كل من: بوركينا فاسو وبوروندي وأفريقيا الوسطى وتشاد وجيبوتي وإريتريا وايسواتيني وإثيوبيا وجامبيا وليسوتو ونامبيا والنيجر وساوتومي وسيشيل وسيراليون والصومال والسودان وجنوب السودان وزيمبابوي.

ومنح "كاف"، الأندية من الدول التي استبعدت ملاعبها، مهلة خلال 72 ساعة وتحديدًا حتى الجمعة المقبل 1 سبتمبر لتحديد ملاعبها.

وأكد "كاف"، في خطابه للاتحادات، أنه في حالة عدم وجود ملعب معتمد لدى النادي في دولة ما من قبل الكاف، سيتعين على النادي المعني أن يلعب مباراته في ملعب معتمد خارج أراضيه، ويجب اختيار الملعب من بين الملاعب المعتمدة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وبموجب قرار كاف باستبعاد الأندية الإثيوبية من خوض مبارياتها على ملاعبها، فإن النادي الأهلي سوف يواجه نظيره سان جورج خارج ملاعب إثيوبيا. 

وكانت قرعة دوري أبطال أفريقيا أسفرت عن مواجهة الأهلي مع سان جورج الإثيوبي، في دور الـ32.

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كاف يربك الدوري المصري بقرار مثير 

 

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف منع أي فريق مشارك في بطولة دوري السوبر الإفريقي من المشاركة في الدوريات المحلية.

وبموجب قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف فإن النادي الأهلي لن يخوض أي مباراة في الدوري المصري لمدة شهر بسبب ارتباطات الفريق الأفريقية.

وتواجه إدارة المسابقات في اتحاد الكرة أزمة حقيقية بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف منع الأندية المشاركة في بطولة دوري السوبر الإفريقي من المشاركة في أي مباريات محلية.

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تعديل جديد قبل السوبر الإفريقي 
 

قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف اجراء تعديل قبل مباراة السوبر الإفريقي التي تجمع بين النادي الأهلي ونظيره اتحاد العاصمة الجزائري منتصف شهر سبتمبر القادم في السعودية.
وقرر الكاف السماح للنادي الأهلي بإجراء تعديلات على قائمة مباراة السوبر قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي. 
ومن المقرر إرسال القائمة يوم الأثنين المقبل وتضم 18 لاعبًا ويحق لطرفي المباراة بإجراء تعديلات قبل المباراة أيضا.

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