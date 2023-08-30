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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركه الأهلى.. تفاصيل جديدة لبطولة دوري السوبر الأفريقي

صدى البلد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن تفاصيل خاصة ببطولة السوبر الأفريقي، المقرر إقامتها الموسم الحالي، في نسخته الأولي بمشاركة الأهلي المصري.

ويشارك في البطولة كلا من الأهلي المصري، الترجي التونسي، الوداد المغربي، سيمبا التنزاني، وانيمبا النيجري وبترو أتلتيكو الانجولي ومازيمبي الكونغولي.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» 2 سبتمبر المقبل موعد قرعة البطولة، في مقر الكاف بالقاهرة، في السابعة مساءً.

وتنطلق البطولة بنظام الذهاب والإياب لتبدأ المنافسة بربع النهائي بخروج المغلوب ويتبعها الدور نصف النهائي والنهائي  يتم لعبها جميعًا على مباراتين.

ستقام هذه النسخة الافتتاحية التاريخية من دوري كرة القدم الأفريقي على مدار أربعة أسابيع، وستبدأ بحفل الافتتاح والمباراة الأولى في 20 أكتوبر 2023 في دار السلام، تنزانيا وتقام مباريات نصف النهائي في الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر على ان يقام ذهاب واياب النهائي النسخة الافتتاحية يومي 5 و11 نوفمبر 2023.

يعد دوري AFL الافتتاحي بمثابة مقدمة للنسخة الكاملة والتي ستضم 24 ناديًا لكرة القدم الأعلى تصنيفًا في القارة الأفريقية وستبدأ خلال موسم كرة القدم 2024/2025.
وتقام المباراة النهائية في الفترة ما بين 5 و11 نوفمبر الجاري بنظام الذهاب والإياب.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن نسخة موسم 2024/2025 سيشارك فيها 24 فريقًا بدلا من 8 فرق.

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