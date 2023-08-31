مواجهات نارية تنتظر الأهلي.. التفاصيل الكاملة لقرعة دوري السوبر الأفريقي

يترقب عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرعة النسخة الأولى من منافسات دوري السوبر الإفريقي والذي يشارك به 8 فرق قوية ذات الأعلى تصنيفًا داخل القارة السمراء.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة قرعة النسخة الأولي للدوري الأفريقي السبت المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة بمشاركة 8 فرق .

وقال "كاف" عبر موقعه الرسمي: "ستتنافس أندية كرة القدم الأعلى تصنيفًا في أفريقيا في مسابقة (السوبر) الجديدة والمثيرة، وهي النسخة الافتتاحية من الدوري الأفريقي لكرة القدم والتي تم تصميمها لعرض أفضل ما في كرة القدم للأندية الأفريقية وتزويد مشجعي كرة القدم في أفريقيا وحول العالم بفرصة المشاهدة والاستمتاع بأفضل ما في اللعبة الجميلة في القارة الأفريقية".

وأضاف أن النسخة الأولي من البطولة تقام بمشاركة 8 فرق هي الأكثر شهرة ونجاحًا في أفريقيا من الكتل الإقليمية الأفريقية الثلاثة وهي :"منطقة الشمال والمنطقة الوسطى الغربية والمنطقة الجنوبية الشرقية، حيث تشارك أندية الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي من منطقة الشمال، ومن الوسط فريق أنييمبا النيجيري ومازيمبي الكونغولي، ومن الجنوب الشرقي صن داونز وسيمبا التنزاني".

وأوضح: "سيتم إجراء قرعة البطولة السبت المقبل بالقاهرة وتبث عبر المنصات الرسمية".