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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المسابقات في ورطة .. كاف يربك الدوري المصري بقرار مثير 

النادي الأهلي
النادي الأهلي

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف منع أي فريق مشارك في بطولة دوري السوبر الإفريقي من المشاركة في الدوريات المحلية.

وبموجب قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف فإن النادي الأهلي لن يخوض أي مباراة في الدوري المصري لمدة شهر بسبب ارتباطات الفريق الأفريقية.

وتواجه إدارة المسابقات في اتحاد الكرة أزمة حقيقية بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف منع الأندية المشاركة في بطولة دوري السوبر الإفريقي من المشاركة في أي مباريات محلية.

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كاف يفاجئ الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 

 

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قائمة ملاعب الأندية التي تأهلت إلى الجولة التمهيدية الثانية لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية نسخة موسم 2023 - 2024.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) استبعاد ملاعب كل من: بوركينا فاسو وبوروندي وأفريقيا الوسطى وتشاد وجيبوتي وإريتريا وايسواتيني وإثيوبيا وجامبيا وليسوتو ونامبيا والنيجر وساوتومي وسيشيل وسيراليون والصومال والسودان وجنوب السودان وزيمبابوي.

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72 ساعة مهلة كاف للأندية 

ومنح "كاف"، الأندية من الدول التي استبعدت ملاعبها، مهلة خلال 72 ساعة وتحديدًا حتى الجمعة المقبل 1 سبتمبر لتحديد ملاعبها.

وأكد "كاف"، في خطابه للاتحادات، أنه في حالة عدم وجود ملعب معتمد لدى النادي في دولة ما من قبل الكاف، سيتعين على النادي المعني أن يلعب مباراته في ملعب معتمد خارج أراضيه، ويجب اختيار الملعب من بين الملاعب المعتمدة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وبموجب قرار كاف باستبعاد الأندية الإثيوبية من خوض مبارياتها على ملاعبها، فإن النادي الأهلي سوف يواجه نظيره سان جورج خارج ملاعب إثيوبيا. 

يذكر أن قرعة دوري أبطال أفريقيا أسفرت عن مواجهة الأهلي مع سان جورج الإثيوبي، في دور الـ32.

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