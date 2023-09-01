كاف يوجه صدمة لـ النادي الأهلي فى دوري السوبر الإفريقي .. تفاصيل

تلقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي صدمة عقب إعلان الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف تخفيض جوائز بطولة دوري السوبر الإفريقي.



وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف النادي الأهلي بتخفيض قيمة جوائز دوري السوبر الإفريقي.



وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أن بطل بطولة دوري السوبر الإفريقي كان مقررا حصوله على 6 مليون دولار وتم تخفضيها إلي 3 مليون دولار.



كاف يعلن تفاصيل قرعة دوري السوبر الإفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة قرعة النسخة الأولي لدوري السوبر الأفريقي السبت المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة بمشاركة 8 فرق .



وقال "كاف" عبر موقعه الرسمي: "ستتنافس أندية كرة القدم الأعلى تصنيفًا في أفريقيا في مسابقة (السوبر) الجديدة والمثيرة، وهي النسخة الافتتاحية من الدوري الأفريقي لكرة القدم والتي تم تصميمها لعرض أفضل ما في كرة القدم للأندية الأفريقية وتزويد مشجعي كرة القدم في أفريقيا وحول العالم بفرصة المشاهدة والاستمتاع بأفضل ما في اللعبة الجميلة في القارة الأفريقية".



وأضاف أن النسخة الأولي من البطولة تقام بمشاركة 8 فرق هي الأكثر شهرة ونجاحًا في أفريقيا من الكتل الإقليمية الأفريقية الثلاثة وهي :"منطقة الشمال والمنطقة الوسطى الغربية والمنطقة الجنوبية الشرقية، حيث تشارك أندية الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي من منطقة الشمال، ومن الوسط فريق أنييمبا النيجيري ومازيمبي الكونغولي، ومن الجنوب الشرقي صن داونز وسيمبا التنزاني".



وأوضح: "سيتم إجراء قرعة بطولة دوري السوبر الإفريقي السبت المقبل بالقاهرة وتبث عبر المنصات الرسمية".