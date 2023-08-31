تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

كشفت تقارير إعلامية عن تطور جديد في أزمة غرامة محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي الصادر قرار بحقها من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لصالح نادي الزمالك.



وذكرت التقارير الإعلامية ان أن محامي محمود عبدالمنعم كهربا طلب حيثيات حكم سداد غرامة نادي الزمالك من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا منح محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي مهلة 60 يومًا لتسديد غرامة نادي الزمالك.

أفادت التقارير الإعلامية ان أن طلب الحيثيات من جانب محامي كهربا سوف يتسبب في إيقاف المهلة التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لحين استلام الحيثيات في أزم غرامة الزمالك.

أشارت التقارير الإعلامية ان طلب الحيثيات لسداد كهربا غرامة نادي الزمالك سوف يمد المهلة وفترة السداد أيضا.

أزمة تقسيط غرامة كهربا

أكد الدكتور عماد البناني رئيس لجنة تسيير أعمال نادي الزمالك، أن موضوع تقسيط غرامة اللاعب الدولي محمود عبدالمنعم كهرباء لم نتعرض له، ومتروك لمجلس الإدارة المنتخب المقبل لنادي الزمالك.

وأضاف عماد البناني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن ليس لي اي علاقة بملف تقسيط غرامة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا نهائيا، مشيرا إلى أن المجلس المنتخب المقبل صاحب القرار في أزمة كهربا.

وتابع الدكتور عماد البناني رئيس لجنة تسيير أعمال نادي الزمالك، أن الزمالك يمر بأزمة مالية كبيرة ولابد من الحفاظ على نادي الزمالك، المدير الفني سيحصل على كل مستحقاته المالية.