عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

كهربا
كهربا

كشفت تقارير إعلامية عن تطور جديد في أزمة غرامة محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي الصادر قرار بحقها من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لصالح نادي الزمالك. 


وذكرت التقارير الإعلامية ان أن محامي محمود عبدالمنعم كهربا طلب حيثيات حكم سداد غرامة نادي الزمالك من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. 

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا منح محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي مهلة 60 يومًا لتسديد غرامة نادي الزمالك. 

أفادت التقارير الإعلامية ان أن طلب الحيثيات من جانب محامي كهربا سوف يتسبب في إيقاف المهلة التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لحين استلام الحيثيات  في أزم غرامة الزمالك. 

أشارت التقارير الإعلامية ان طلب الحيثيات لسداد كهربا غرامة نادي الزمالك سوف يمد المهلة وفترة السداد أيضا. 

كلوب يناقض نفسه| محمد صلاح ضحية جديدة لمدرب ليفربول.. وكوتينيو وكايسيدو أشهر المظلومين

الأزمة تتصاعد| الأهلي يدرس شكوى الجبلاية.. ورطة في المنتخب.. وحلول وسط لإنهاء الجدل

أزمة تقسيط غرامة كهربا

أكد الدكتور عماد البناني رئيس لجنة تسيير أعمال نادي الزمالك، أن موضوع تقسيط غرامة اللاعب الدولي محمود عبدالمنعم كهرباء لم نتعرض له، ومتروك لمجلس الإدارة المنتخب المقبل لنادي الزمالك.

وأضاف عماد البناني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن ليس لي اي علاقة بملف تقسيط غرامة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا نهائيا، مشيرا إلى أن المجلس المنتخب المقبل صاحب القرار في أزمة كهربا.

وتابع الدكتور عماد البناني رئيس لجنة تسيير أعمال نادي الزمالك، أن الزمالك يمر بأزمة مالية كبيرة ولابد من الحفاظ على نادي الزمالك، المدير الفني سيحصل على كل مستحقاته المالية. 

كهربا الأهلى الزمالك فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم عماد البناني الإعلامي أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

عودة العمل يوم الأحد.. الدولة تنجح في ترشيد الطاقة وإنفراجة في أزمة قطع الكهرباء قريبا

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بشرى سارة بشأنها الآن

الدولار يتراجع | الجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

ارتباك قبل السوبر ليج| "كاف" يفاجئ النادي الأهلي بثلاثة قرارات مثيرة.. وصدمة للدوري المصري

موضوعات متعلقة

كهربا وإمام عاشور رفقة عم حارس في مران الأهلي بالنمسا| شاهد

أحمد حسن يكشف السبب الحقيقي لاستبعاد كهربا وحسين الشحات من القائمة

ترشيحاتنا

بمشاركة الأهلي وغياب الزمالك.. الكاف يعلن ترتيبات أغلى بطولة في تاريخ القارة

إيران تعلن إحباط خطة تخريب إسرائيلية كبرى في صناعة الصواريخ

هاني عادل: وسط البلد مهدت الطريق للفرق المستقلة في مصر| فيديو

100 يوم صحة.. تقديم 400 ألف و546 خدمة في جميع التخصصات الطبية

مجلس السلم والأمن الإفريقي يعقد اجتماعا طارئا لبحث أزمة الجابون .. اليوم

مش "هعاني" في غياب المستشار.. أحمد مرتضى: لن أترشح لرئاسة الزمالك وسأخوض الانتخابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعرض خيالي.. مسئول بالدوري السعودي يسافر لحسم انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

منها لغة الجسد.. علامات تكشف وقوع الرجل في حبك

لن تصدق طريقة صناعتها.. حكاية أغلى قطعة جبن في العالم

حذفت البوست بعد النشر| بماذا علقت سمية الخشاب على طلاق أحمد سعد؟

فيديو

بمشاركة زوجته.. هاني عادل يكشف تفاصيل أغنية "ع الوعد" لفريق وسط البلد

البداية بـ4 زلازل .. كارثة تضرب العالم بسبب اصطفاف الأرض والكواكب

هيدي كرم: بجسّد دور شقيقة سوسن بدر ولبلبة وليلى علوي في «آل شلبي»|فيديو

كنت بشتري من عنده حلويات.. دكتورة جامعية تروي تفاصيل حقيقية عن سفاح الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ