افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

شارك أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي اكس.

وكتب: “‏الموسم المحلي راجع تاني شوية اشخاص اتغيروا لكن نفس منهج الغباء ماتغيرش منه حاجه شايف ان في محاولة لتذكير الجماهير بمنهج الغباء.. اوعوا تنسوا يالا انت وهو ان احنا فشله وأغبيا افتكر كويس انت بتتعامل مع مين!!”.

من جانب آخر ، قال الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك، إنه جاري تنفيذ بعض الإجراءات بخصوص أزمة القيد، مؤكدًا: "الأزمة في سبيلها إلى الحل".

وأضاف البناني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "فتحنا كل الملفات والتفاوض مع كل الجهات مثل الاتحادات والبنوك ومصلحة الضرائب واللاعبين والمدربين والموظفين وصرفنا حقوق العاملين".