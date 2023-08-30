الزمالك يتراجع عن فكرة الاستغناء عن لاعب الوسط

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تراجع الأبيض عن فكرة الاستغناء عن محمد خضري لاعب الوسط الصاعد ومنحه الاستغناء الخاص به ، واتفق الجهاز الفني على إعارة اللاعب لمدة موسم واحد بداية من الموسم المقبل.

وشدد المصدر على أن الزمالك أخطر اللاعب برفض منحه الاستغناء بصورة نهائية على أن تتم إعارته لمدة موسم واحد فقط لأحد الأندية سواء بالدوري الممتاز أو دوري المحترفين.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر على أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من ٤ سبتمبر المقبل في إطار الاستعداد للموسم الجديد.