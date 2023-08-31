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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا .. شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن ثلاثي المارد الأحمر

أكرم توفيق - كريم
أكرم توفيق - كريم فؤاد - إمام عاشور

شارك الإعلامي الرياضي احمد شوبير، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “رسميًا - الأهلي يعلن جاهزية إمام عاشور وأكرم توفيق وكريم فؤاد للمشاركة في التدريبات الجماعية”. 

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكره في النمسا؛ استعدادًا للموسم الجديد، حيث قرر الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، إقامة «تراي ماتش» بمشاركة جميع اللاعبين، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت النمسا «الخامسة بتوقيت القاهرة».

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وحدد الجهاز الفني برنامج الفريق اليوم الخميس، في إطار المعسكر الإعدادي، حيث تناول اللاعبون  وجبة الإفطار في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت النمسا «العاشرة بتوقيت القاهرة».
 

وبعدها خاض اللاعبون المران الصباحي في تمام العاشرة والنصف بتوقيت النمسا «الحادية عشرة والنصف بتوقيت القاهرة» ثم عادو اللاعبون بعد ذلك لتناول وجبة الغداء في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بتوقيت النمسا «الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة».

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