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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يثير الجدل بشأن عقوبة انسحاب الزمالك والأهلي من السوبر وكأس الرابطة

صدى البلد

شارك الاعلامي الرياضي خالد الغندور منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “هو فين عقوبة انسحاب الزمالك من السوبر و فين عقوبة انسحاب الاهلي من كأس الرابطة و دي بطولات رسمية مش ودية  و الاثنين مؤهلين لكأس النخبة”. 

وكانت قد كشفت رابطة الأندية المصرية عن موقفها من انسحاب الأهلي من المشاركة ببطولة كأس الرابطة في نسخته الثانية بعد مشاركته في القرعة التي أسفرت عن مواجهة الأهلي والمصري البورسعيدي بدور الـ16 قبل أن ينسحب المارد الأحمر.

وقررت رابطة الأندية تطبيق اللائحة علي النادي الأهلي وهي توقيع غرامة مالية 100 ألف جنيه لانسحابه من المسابقة بعد مشاركته في القرعة.

الاهلي والمصري البورسعيد النادي الأهلي خالد الغندور كأس الرابطة موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك نادي الأهلي

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