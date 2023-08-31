عاجل
نشرة الفن.. أكرم حسني يتفوق على باربي .. وفاء صادق تمازح جمهورها بسبب سفاح الجيزة الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل وحدها تتحمل مسئولية تدهور الأوضاع في الضفة الغربية فتاوى شغلت الاذهان.. هل يجوز كشف شعري أمام زوج أختي وشقيق زوجي؟ الإفتاء: احذر أن يبطل سجودك هذا الأمر.. هل يجوز تغيير النية بعد الدخول في الصلاة؟ هل يجوز الاقتراض من البنك لإتمام الزواج النشرة الدينية| دعاء لحفظ الجنين من التشوهات وتثبيت الحمل.. فائدة الاستغفار للجسم.. الإفتاء: احذر أن يبطل هذا الأمر سجودك موجز السوشيال| رسالة شديدة اللهجة من ميدو.. وخالد الغندور يعلق على موقف الأهلي مع منتخب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عبد القادر من معسكر النمسا: يارب باسبوري يضيع.. اعرف السبب

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر

شارك أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر عبد القادر من معسكر النمسا، مستعرضاً جمال الطبيعة بفيديو، وعلق مازحاً: “يارب بسبوري يضيع”.

 

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكره في النمسا؛ استعدادًا للموسم الجديد، حيث قرر الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، إقامة «تراي ماتش» بمشاركة جميع اللاعبين، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت النمسا «الخامسة بتوقيت القاهرة».


وحدد الجهاز الفني برنامج الفريق اليوم الخميس، في إطار المعسكر الإعدادي، حيث تناول اللاعبون  وجبة الإفطار في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت النمسا «العاشرة بتوقيت القاهرة».
 

وبعدها خاض اللاعبون المران الصباحي في تمام العاشرة والنصف بتوقيت النمسا «الحادية عشرة والنصف بتوقيت القاهرة» ثم عادو اللاعبون بعد ذلك لتناول وجبة الغداء في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بتوقيت النمسا «الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة».
 

أحمد عبد القادر الجهاز الفني برنامج الفريق اليوم الخميس التواصل الاجتماعي انستجرام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المران الصباحي النادي الأهلي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام مارسيل كولر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

أحمد مرتضى منصور لـ صدى البلد: لن أترشح لرئاسة الزمالك وسأخوض الانتخابات

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

منتخب مصر في ورطة| رابطة الأندية تدعم الأهلي.. واتحاد الكرة يرفض الوصاية

مفيش شغل أونلاين خلاص.. انفراجة كبرى بأزمة انقطاع الكهرباء قريبا

الدولار يتراجع | الجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

موضوعات متعلقة

رسميًا .. شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن ثلاثي المارد الأحمر

خالد الغندور يثير الجدل بشأن عقوبة انسحاب الزمالك والأهلي من السوبر وكأس الرابطة

خالد الغندور يعلق على موقف الأهلي مع منتخب مصر

حسين الشحات يوجه رسالة لعائلته عبر انستجرام

الحق أوضح.. تعليق مثير من نبيل الحلفاوي عن أزمة المنتخب والأهلي| تفاصيل

نفسي أقاطع الدوري المصري.. تعليق مثير لـ ميدو بأحدث ظهور

عشوائية التوكتوك تزعج سكان حدائق المعادي

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

ترشيحاتنا

مقطع فيديو جرّبه الآن.. علاج النسيان في أقل من 10 دقائق بسهولة

يوم ميلاده.. تعرف على أبرز سيارات ولي العهد السعودي

قراران حكوميان لجذب الدولار.. سندات الساموراي ومهلة للأجانب| الاحتياطي بأمان

افتتحه رئيس الوزراء .. تعرف على حصن بابليون

الجيش الروسي يعلن القضاء على مئات العسكريين الأوكران

بن عزرا | أقدم المعابد اليهودية في مصر يعود للحياة بقرار الحكومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعرض خيالي.. مسئول بالدوري السعودي يسافر لحسم انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

منها لغة الجسد.. علامات تكشف وقوع الرجل في حبك

لن تصدق طريقة صناعتها.. حكاية أغلى قطعة جبن في العالم

حذفت البوست بعد النشر| بماذا علقت سمية الخشاب على طلاق أحمد سعد؟

فيديو

إلهام شاهين : استفدت من وجودى فى لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

هتأخر ساعتك| ايه اللي هيحصل بعد انتهاء التوقيت الصيفي؟.. فيديو

أخويا أحسن شخص وحافظ القرآن ... عائلة سف.اح الجيزة تثير الجدل| ماذا قالوا؟.. فيديو

بين الرقص والبكاء.. ردود أفعال زوجات أحمد سعد بعد الانفصال عنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ