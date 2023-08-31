أحمد عبد القادر من معسكر النمسا: يارب باسبوري يضيع.. اعرف السبب

شارك أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر عبد القادر من معسكر النمسا، مستعرضاً جمال الطبيعة بفيديو، وعلق مازحاً: “يارب بسبوري يضيع”.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكره في النمسا؛ استعدادًا للموسم الجديد، حيث قرر الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، إقامة «تراي ماتش» بمشاركة جميع اللاعبين، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت النمسا «الخامسة بتوقيت القاهرة».



وحدد الجهاز الفني برنامج الفريق اليوم الخميس، في إطار المعسكر الإعدادي، حيث تناول اللاعبون وجبة الإفطار في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت النمسا «العاشرة بتوقيت القاهرة».



وبعدها خاض اللاعبون المران الصباحي في تمام العاشرة والنصف بتوقيت النمسا «الحادية عشرة والنصف بتوقيت القاهرة» ثم عادو اللاعبون بعد ذلك لتناول وجبة الغداء في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بتوقيت النمسا «الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة».

