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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منتخب مصر في ورطة| رابطة الأندية تدعم الأهلي.. واتحاد الكرة يرفض الوصاية

رابطة الاندية المحترفة
رابطة الاندية المحترفة

تسبب استدعاء لاعبو الأهلي لمعسكر منتخب مصر الأول في شهر سبتمبر المقبل في نشوب أزمة بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة. 

وتصاعدت حدة الأزمة بين النادي الأهلي والجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني؛ بسبب مباراة السوبر الأفريقي المقرر إقامته منتصف شهر سبتمبر المقبل في السعودية. 

النادي الأهلي طالب اتحاد الكرة بإعفاء لاعبيه من التواجد فى معسكر منتخب مصر الوطني خلال شهر سبتمبر المقبل.

إدارة النادي الأهلي تمسكت باللاعبين الدوليين وتواجدهم في مباراة السوبر الأفريقي؛ باعتبارها مباراة بطولة ومهمة في تاريخ المارد الأحمر.

كما ترى إدارة النادي الأهلي أن منتخب مصر الوطني حسم تأهله إلي نهائيات أمم أفريقيا، وأن مباراة إثيوبيا مجرد تحصيل حاصل. 

فيما تجاهل البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر الوطني، مطالب النادي الأهلي، واستدعى 4 لاعبين من القلعة الحمراء خلال معسكر سبتمبر المقبل.  

النادي الأهلي على الفور قام بتصعيد الموقف، وأرسل خطابا الي اتحاد الكرة، لوح خلاله بالانسحاب من بطولة كأس السوبر المصري.

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رابطة الأندية تدعم الأهلي 

ساندت رابطة الاندية المحترفة برئاسة احمد دياب النادي الأهلي في أزمة استدعاء اللاعبين في معسكر منتخب مصر الوطن لال شهر سبتمبر القادم . 

وأكد اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الاندية المحترفة أن النادي الأهلي يرى أن منتخب مصر حسم صعوده لكأس أمم إفريقيا، والمواجهتين أمام أثيوبيا وتونس لا تحتاج لتواجد لاعبي الفريق الأحمر.

اشار ثروت سويلم إلي أن النادي الأحمر دائمًا كان الداعم والمساند للمنتخبات الوطنية، ولذلك الاستعانة بلاعبيه في المعسكر القادم غير ضروري مطلقا.

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اتحاد الكرة فى ورطة

 

سادت حالة من الاستياء داخل اتحاد الكرة من التصريحات التي أطلقها ثروت سويلم وتضمنت دعم النادي الأهلي فى أزمة استدعاء لاعبيه الي معسكر منتخب مصر .

ورفض اتحاد الكرة وصاية رابطة الاندية المحترفة على قرارات الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني في استدعاء اللاعبين مؤكدين على انه يتم مراعاة ظروف كافة الفرق التي لديها ارتباطات قارية.

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منتخب مصر يعلن القائمة النهائية لمباراتي إثيوبيا و تونس

 

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ،  قائمة تضم  ٢٦ لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر  المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢  و يتخلله مباراتي اثيوبيا  في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار ، و  ودية تونس ، واللاعبون هم :

محمد الشناوي 
محمد صبحي 
محمد أبو جبل 
محمد هاني 
عمر كمال 
أحمد رمضان بيكهام 
علي جبر 
محمد عبد المنعم 
محمود مرعي 
حسام عبد المجيد 
محمد حمدي 
أحمد فتوح 
طارق حامد 
مروان عطية 
سام مرسي 
حمدي فتحي 
محمود حماده 
محمد رضا بوبو 
أحمد سيد زيزو 
محمد صلاح 
مصطفى فتحي 
عمر مرموش 
ابراهيم عادل 
مصطفي محمد 
محمد شريف 
أسامه فيصل

الأهلى منتخب مصر اتحاد الكرة مباراة السوبر الإفريقي روي فيتوريا رابطة الأندية

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