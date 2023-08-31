اتحاد الكرة يحكم.. خبير لوائح يحذر الأهلي من تداعيات أزمة المنتخب

حذر عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية النادي الأهلي، من تداعيات الاستجابة إلى مطالب اتحاد الكرة، بشأن أزمة تواجد لاعبي المارد الأحمر في معسكر منتخب مصر الوطني خلال شهر سبتمبر المقبل. ‏

وكتب عامر العمايرة، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،: “إذا انضم لاعبي الأهلي للمنتخب؛ رغم عدم الإخطار بشكل صحيح، وخلال الموعد القانوني للاستدعاء (قبل 15 يوما من اليوم الأول للأجندة) وذلك لمشاركة بمباراة إثيوبيا كما يقال، دون الحصول على موافقة كتابية من اتحاد الكرة بالمغادرة عقب المباراة؛ ستظل المشكلة بدون حل”.

وأضاف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية عن أزمة الأهلي: “سيصبح اتحاد الكرة هو المتحكم”.

أزمة استدعاء لاعبو الأهلي تشتعل

تسبب استدعاء لاعبي الأهلي لمعسكر منتخب مصر الأول في شهر سبتمبر المقبل في نشوب أزمة بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة.

وتصاعدت حدة الأزمة بين النادي الأهلي والجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني؛ بسبب مباراة السوبر الأفريقي المقرر إقامته منتصف شهر سبتمبر المقبل في السعودية.

النادي الأهلي طالب اتحاد الكرة بإعفاء لاعبيه من التواجد فى معسكر منتخب مصر الوطني خلال شهر سبتمبر المقبل.

إدارة النادي الأهلي تمسكت باللاعبين الدوليين وتواجدهم في مباراة السوبر الأفريقي؛ باعتبارها مباراة بطولة ومهمة في تاريخ المارد الأحمر.

كما ترى إدارة النادي الأهلي أن منتخب مصر الوطني حسم تأهله إلي نهائيات أمم أفريقيا، وأن مباراة إثيوبيا مجرد تحصيل حاصل.

فيما تجاهل البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر الوطني، مطالب النادي الأهلي، واستدعى 4 لاعبين من القلعة الحمراء خلال معسكر سبتمبر المقبل.

النادي الأهلي على الفور قام بتصعيد الموقف، وأرسل خطابا الي اتحاد الكرة، لوح خلاله بالانسحاب من بطولة كأس السوبر المصري.

رابطة الأندية تدعم الأهلي

ساندت رابطة الأندية المحترفة برئاسة احمد دياب النادي الأهلي في أزمة استدعاء اللاعبين في معسكر منتخب مصر الوطني خلال شهر سبتمبر.

وأكد اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة أن النادي الأهلي يرى أن منتخب مصر حسم صعوده لكأس أمم إفريقيا، والمواجهتين أمام أثيوبيا وتونس لا تحتاج لتواجد لاعبي الفريق الأحمر.

أشار ثروت سويلم إلي أن النادي الأحمر دائمًا كان الداعم والمساند للمنتخبات الوطنية، ولذلك الاستعانة بلاعبيه في المعسكر القادم غير ضروري مطلقا.

اتحاد الكرة في ورطة

سادت حالة من الاستياء داخل اتحاد الكرة من التصريحات التي أطلقها ثروت سويلم وتضمنت دعم النادي الأهلي في أزمة استدعاء لاعبيه الي معسكر منتخب مصر .

ورفض اتحاد الكرة وصاية رابطة الأندية المحترفة على قرارات الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني في استدعاء اللاعبين، مؤكدين على أنه يتم مراعاة ظروف كافة الفرق التي لديها ارتباطات قارية.