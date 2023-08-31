الأزمة تتصاعد| الأهلي يدرس شكوى الجبلاية.. ورطة في المنتخب.. وحلول وسط لإنهاء الجدل

تصاعدت حدة الأزمة بين النادي الأهلي والجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني؛ بسبب مباراة السوبر الأفريقي المقرر إقامته منتصف شهر سبتمبر المقبل في السعودية.

النادي الأهلي طالب اتحاد الكرة بإعفاء لاعبيه من التواجد فى معسكر منتخب مصر الوطني خلال شهر سبتمبر المقبل.

إدارة النادي الأهلي تمسكت باللاعبين الدوليين وتواجدهم في مباراة السوبر الأفريقي؛ باعتبارها مباراة بطولة ومهمة في تاريخ المارد الأحمر.

كما ترى إدارة النادي الأهلي أن منتخب مصر الوطني حسم تأهله إلي نهائيات أمم أفريقيا، وأن مباراة إثيوبيا مجرد تحصيل حاصل.

فيما تجاهل البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر الوطني، مطالب النادي الأهلي، واستدعى 4 لاعبين من القلعة الحمراء خلال معسكر سبتمبر المقبل.

النادي الأهلي على الفور قام بتصعيد الموقف، وأرسل خطابا الي اتحاد الكرة، لوح خلاله بالانسحاب من بطولة كأس السوبر المصري.

“صدى البلد” يسلط الضوء على أبرز المستجدات في أزمة النادي الأهلي ومنتخب مصر الوطني.

الأهلي يشكو اتحاد الكرة الفيفا

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد اتحاد الكرة، وذلك بعد رفض إعفاء اللاعبين الدوليين من معسكر المنتخب المقبل، والذي سيلاقي إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، وكذلك مباراة ودية أمام تونس.

ويستند الأهلي في شكواه إلى مخالفة الاتحاد المصري لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم إخطار النادي الأهلي بضم لاعبين للمنتخب قبل 15 يوما من اليوم الأول للأجندة الدولية، كما تنص المادة الثالثة فقرة 2 من الملحق رقم “1” من لوائح أوضاع وانتقال اللاعبين الدوليين.

ويلزم الملحق رقم 1 من لوائح أوضاع وانتقال اللاعبين الدولية جميع الاتحادات الدولية ولا يفرق بين نادي عضو في نفس الاتحاد ونادي عضو في اتحاد آخر ،و لا يوجد ما يسمى لاعب محترف خارج الدولة ولاعب محترف داخلها، ولا يحق للاتحاد العضو تغيير لوائحه والانحراف عن هذا الملحق الملزم للاتحادات والأندية.

ومن المقرر أن يستند الأهلي في شكواه أيضا إلى أنه كان مساندَا للمنتخب في محافله الدولية آخرها تواجد لاعبي المارد الأحمر رفقة المنتخب في بطولة كأس الأمم الماضية أثناء تواجد بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية.

الأهلي يستعين باللوائح

تتجه النية لدى إدارة النادي الأهلي إلى إحراج اتحاد الكرة واستخدام اللائحة في عدم قانونية استدعاء لاعبيه الأربعة لمنتخب مصر وهم محمد الشناوي، حارس المرمى، ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية.

النادي الأهلي سوف يتذرع بوصول خطاب الاستدعاء بتاريخ 29 أغسطس، أي قبل موعد الأجندة الدولية التي تبدأ يوم 4 سبتمبر بـ 5 أيام، وهو ما يتنافى مع اللائحة التي تنص على استدعاء اللاعبين قبلها بـ 15 يوما.

حل وسط أمام الأهلي

يدرس النادي الأهلي أزمة استدعاء لاعبيه إلى صفوف منتخب مصر الوطني مقترح التخلي عن لاعبيه الأربعة من أجل خوض مباراة إثيوبيا فقط.

كما يدرس النادي الأهلي عدم مشاركة لاعبيه الأربعة في مباراة تونس الودية على أن يتواجد رباعي القلعة الحمراء في معسكر النمسا.