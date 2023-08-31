عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الأزمة تتصاعد| الأهلي يدرس شكوى الجبلاية.. ورطة في المنتخب.. وحلول وسط لإنهاء الجدل

النادي الأهلي
النادي الأهلي

تصاعدت حدة الأزمة بين النادي الأهلي والجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني؛ بسبب مباراة السوبر الأفريقي المقرر إقامته منتصف شهر سبتمبر المقبل في السعودية. 

النادي الأهلي طالب اتحاد الكرة بإعفاء لاعبيه من التواجد فى معسكر منتخب مصر الوطني خلال شهر سبتمبر المقبل.

إدارة النادي الأهلي تمسكت باللاعبين الدوليين وتواجدهم في مباراة السوبر الأفريقي؛ باعتبارها مباراة بطولة ومهمة في تاريخ المارد الأحمر.

كما ترى إدارة النادي الأهلي أن منتخب مصر الوطني حسم تأهله إلي نهائيات أمم أفريقيا، وأن مباراة إثيوبيا مجرد تحصيل حاصل. 

فيما تجاهل البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر الوطني، مطالب النادي الأهلي، واستدعى 4 لاعبين من القلعة الحمراء خلال معسكر سبتمبر المقبل.  

النادي الأهلي على الفور قام بتصعيد الموقف، وأرسل خطابا الي اتحاد الكرة، لوح خلاله بالانسحاب من بطولة كأس السوبر المصري.

“صدى البلد” يسلط الضوء على أبرز المستجدات في أزمة النادي الأهلي ومنتخب مصر الوطني. 

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

الأهلي يشكو اتحاد الكرة الفيفا

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد اتحاد الكرة، وذلك بعد رفض إعفاء اللاعبين الدوليين من معسكر المنتخب المقبل، والذي سيلاقي إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، وكذلك مباراة ودية أمام تونس.

ويستند الأهلي في شكواه إلى مخالفة الاتحاد المصري لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم إخطار النادي الأهلي بضم لاعبين للمنتخب قبل 15 يوما من اليوم الأول للأجندة الدولية، كما تنص المادة الثالثة فقرة 2 من الملحق رقم “1” من لوائح أوضاع وانتقال اللاعبين الدوليين. 

ويلزم الملحق رقم 1 من لوائح أوضاع وانتقال اللاعبين الدولية جميع الاتحادات الدولية ولا يفرق بين نادي عضو في نفس الاتحاد ونادي عضو في اتحاد آخر ،و لا يوجد ما يسمى لاعب محترف خارج الدولة ولاعب محترف داخلها، ولا يحق للاتحاد العضو تغيير لوائحه والانحراف عن هذا الملحق الملزم للاتحادات والأندية.

ومن المقرر أن يستند الأهلي في شكواه أيضا إلى أنه كان مساندَا للمنتخب في محافله الدولية آخرها تواجد لاعبي المارد الأحمر رفقة المنتخب في بطولة كأس الأمم الماضية أثناء تواجد بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية.

الأزمة تشتعل| فيتوريا يتجاهل مطالب الأهلي.. و"الأحمر" يلوح بالانسحاب من السوبر

بنود مثيرة| 6 شروط فرضها كولر في تجديد عقده مع النادي الأهلي

الأهلي يستعين باللوائح 

تتجه النية لدى إدارة النادي الأهلي إلى إحراج اتحاد الكرة واستخدام اللائحة في عدم قانونية استدعاء لاعبيه الأربعة لمنتخب مصر وهم محمد الشناوي، حارس المرمى، ومحمد عبد المنعم  ومحمد هاني ومروان عطية. 

النادي الأهلي سوف يتذرع بوصول خطاب الاستدعاء بتاريخ 29 أغسطس، أي قبل موعد الأجندة الدولية التي تبدأ يوم 4  سبتمبر بـ 5 أيام، وهو ما يتنافى مع اللائحة التي تنص على استدعاء اللاعبين قبلها بـ 15 يوما.

تطور خطير| مهلة 24 ساعة لحسم مصير زيزو.. وبند مثير يهدد الزمالك

مضروبة.. نكشف حقيقة صورة توقيع زيزو عقود انتقاله للشباب السعودي

حل وسط أمام الأهلي 

يدرس النادي الأهلي أزمة استدعاء لاعبيه إلى صفوف منتخب مصر الوطني مقترح التخلي عن لاعبيه الأربعة من أجل خوض مباراة إثيوبيا فقط.

كما يدرس النادي الأهلي عدم مشاركة لاعبيه الأربعة في مباراة تونس الودية على أن يتواجد رباعي القلعة الحمراء في معسكر النمسا.

الأهلى منتخب مصر اتحاد الكرة مباراة السوبر الإفريقي مباراة إثيوبيا كأس السوبر المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

ارتباك قبل السوبر ليج| "كاف" يفاجئ النادي الأهلي بثلاثة قرارات مثيرة.. وصدمة للدوري المصري

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

1000 دولار ومهلة 3 أشهر.. قرار حكومي عاجل لتوفيق أوضاع الأجانب

الدولار يتراجع | الجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

قليل البخت| شوبير يكشف تفاصيل أزمة توقيع مهاجم الأهلي السابق للوداد المغربي

خطفته وموتته ودورت معانا.. أسرة صبي قليوب تروى تفاصيل الواقعة| شاهد

موضوعات متعلقة

عبد الجليل: يجب إعفاء لاعبي الأهلي من معسكر منتخب مصر

قرعة دوري السوبر الإفريقي| منافس الأهلي في المباراة الأولى وصدام صن داونز أو الوداد مبكرًا

ترشيحاتنا

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

«أبوالغيط» يفتتح أعمال الدورة العادية 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري

ميزة جديدة في Reels إنستجرام لازم تجربها في الفيديوهات

صحف السعودية|استقالة وزير الدفاع البريطاني من منصبه.. تأجيل 40 رحلة جوية في مطارات موسكو.. انخفاض الصادرات السعودية السلعية بنسبة 31.8% خلال الربع الثاني من 2023

مستوى الصوت وتجنب التشتت.. 8 قواعد لإتيكيت مشاهدة التليفزيون مع العائلة

لن تصدق طريقة صناعتها.. حكاية أغلى قطعة جبن في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حذفت البوست بعد النشر| بماذا علقت سمية الخشاب على طلاق أحمد سعد؟

آلاف الجنيهات.. إطلالة ياسمين صبري تثير ضجة| شاهد

ما نصيب الفرد؟ قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 بعد رفع الأرز من البطاقة

كان مشغولا في الساحل.. شاهد| أول صورة لابنة أحمد سعد بعد إصابتها

فيديو

هيدي كرم: بجسّد دور شقيقة سوسن بدر ولبلبة وليلى علوي في «آل شلبي»|فيديو

كنت بشتري من عنده حلويات.. دكتورة جامعية تروي تفاصيل حقيقية عن سفاح الجيزة

وقف سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي.. تفاصيل| «فيديوجراف»

مقطع فيديو للعلاج بالحجامة في الصين يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ