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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كلوب يناقض نفسه| محمد صلاح ضحية جديدة لمدرب ليفربول.. وكوتينيو وكايسيدو أشهر المظلومين

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد تقرير صحفي أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وافق على الانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي، خلال الصيف الحالي.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن محمد صلاح منح موافقته النهائية للانتقال إلى نادي اتحاد جدة في الموسم الجاري.

وأضافت أن محمد صلاح وضع الكرة في ملعب إدارة ليفربول، ويورجن كلوب، مدرب الفريق، بتأكيده أنه لن يقبل كسر العقد ودفع الشرط الجزائي إلا بموافقة مباشرة منهما.

وأشارت إلى أن ليفربول يؤجل الصفقة إلى الدقائق الأخيرة من إغلاق باب الانتقالات في الدوري الإنجليزي، الذي يغلق منتصف الليلة، بغية الوصول إلى رقم أكبر من المعروض عليه، بعد تأكده من موقف محمد صلاح نفسه.
وعلى صعيد مغاير أعلن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول مؤخرا رفضه رحيل محمد صلاح إلى نادي اتحاد جدة.

ويمتد عقد النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى عام 2025.
رفض الألماني يورجن كلوب انتقال محمد صلاح الي الدوري السعودي ليس الأول فلقد سبقه تصريحات عديدة عن نجوم سابقين ولم يتحقق منها شيء على أرض الواقع.

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كلوب يرفض رحيل كوتينيو 

 

شهد عام 2017 عقد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي ثلاث مؤتمرات صحفية أيام 21 و27 و31 أغسطس  نفي خلالها نفيا قاطعا رحيل البرازيلي كوتينيو وقال نفس الجملة : إنه قراري وكوتينيو ليس للبيع.

في يوم 8 يناير عام 2018 انتقل البرازيلي كوتينيو نجم فريق ليفربول الانجليزي الي الدوري الإسباني وارتدى قميص فريق برشلونة في ملعب الكامب نو. 

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كلوب ونجم تشيلسي 

 

عقد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي مؤتمرا صحفيا خل شهر أغسطس الجاري وأكد إن الإكوادوري موسيس كايسيدو نجم فريق برايتون الانجليزي انضم إلي صفوف فريق ليفربول .

ولم يمر سوي 3 أيام على مؤتمر يورجن كلوب الصحفي وفوجئ الجميع أن نجم برايتون الانجليزي كايسيدو يرتدي قميص نادي تشيلسي بعد ما انضم إليه رسمياً. 
 

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مو ليس للبيع 
 

شهدت الأيام الماضية ظهور الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الانجليزي فى مؤتمر صحفي بعد تلقي النادي عرضا مغريا للانتقال الي صفوف اتحاد جدة السعودي وقال إن صلاح ليس للبيع.

وينتظر محمد صلاح خلال الساعات القادمة حسم مصير انتقاله الي اتحاد جدة السعودي من قبل ادارة نادي ليفربول بعد الإغراءات المالية الكبيرة لقلعة الريدز واللاعب نفسه. 

محمد صلاح ليفربول اتحاد جدة السعودي كلوب الدوري السعودي كوتينيو كايسيدو

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