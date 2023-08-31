أحمد مرتضى منصور لـ صدى البلد: لن أترشح لرئاسة الزمالك وسأخوض الانتخابات

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك المستقيل موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك في الانتخابات المقرر إجراؤها في الـ20 من أكتوبر المقبل .

قال أحمد مرتضى منصور في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: لن أترشح على رئاسة الزمالك في الانتخابات المقبلة ولكن سأخوض الانتخابات على أحد المناصب التي سأختار بينها عند فتح باب الترشح.

وشدد أحمد مرتضى منصور أنه الأقرب أن يخوض الانتخابات على أحد منصبي النائب أو عضو مجلس الإدارة الذى خدم فيه القلعة البيضاء لفترة قاربت على الـ11 عاما وحقق نجاحات كبيرة مشيرا إلى أنه لن يعانى من ضغوط العمل في حال عدم تواجد المستشار مرتضى منصور في الانتخابات مثلما كان يحدث في وجوده .

وقال أن مشاكل نادى الزمالك يمكن حلها وتحتاج لتضافر جميع الجمهود والعمل بإخلاص من أجل الكيان الذى نشرف جميعا بالإنتماء إليه .

ومن المنتظر أن يتم فتح باب الترشح لإنتخابات الزمالك فى الرابع من سبتمبر المقبل لمدة 6 أيام قبل أن تبدأ مرحلة تلقى طلبات الطعون واعلان قوائم المرشحين من قبل اللجنة الثلاثية التى تدير القلعة البيضاء والتى ستدعو الجمعية العمومية لإنتخاب مجلس إدارة جديد يدير النادى لمدة 4 سنوات قادمة .