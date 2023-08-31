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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أقرب وقت| المدير التنفيذي للزمالك يعلن نبأ سارًا بشأن إيقاف القيد ..خاص

صدى البلد

كشف الدكتور عماد البنانى المدير التنفيذى لنادى الزمالك موقف القلعة البيضاء من أزمة إيقاف القيد الخاصة بالفرق الرياضية .

قال البناني فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : نقاتل فى الوقت الحالى من أجل انهاء أزمة إيقاف القيد فى أقرب وقت ممكن مشيرا الى اتخاذ اجراءات قوية فى هذا السبيل.

وشدد الدكتور عماد البنانى أن هناك تواصل مستمر مع اتحادات الكرة الطائرة واليد وتنس الطاولة لحل أزمات ومشاكل تعلق بمستحقات متأخرة لهم على القلعة البيضاء .

وأكد المدير التنفيذى للزمالك على أن لاعبى الزمالك سيحصلون على مستحقاتهم قبل السفر الى تنزانيا لخوض مباراة أرتا سولار الجيبوتى فى ذهاب دور الـ32 بجانب توفير مرتبات الموظفين والعاملين والإداريين فى جميع اللألعاب الرياضية .

خريطة طريق الزمالك

وأكد الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء أن هدف اللجنة هو إقامة الانتخابات في الفترة المقبلة، وهو ما تم الإعلان عنه بتحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات وموعد انعقاد الجمعية العمومية.

وشدد على أن دور اللجنة الحالية هو تسيير أمور النادي وتذليل كافة العقبات في الفترة المقبلة والعبور بالزمالك إلى بر الأمان لحين إجراء الانتخابات المقبلة وتسليم المسؤلية  لمجلس الإدارة الجديد.

وأوضح عماد البناني أن اللجنة تبذل قصارى جهودها من أجل حل كافة المشاكل التي تواجه النادي مشددًا على أنه يعتبر تكليفه بهذه المهمة بمثابة عمل وطني ومهمة قومية لأن نادي الزمالك هو أحد أكبر وأهم القلاع الرياضية في مصر والشرق الأوسط ولابد أن يعبر هذه المحنة بسلام وآمان مؤكدا أنه وجميع أعضاء اللجنة هدفهم هو مصلحة الزمالك وأداء المهام المكلفين بها بنجاح حيث تحرص الدولة على تحقيق الاستقرار داخل هذا النادي العريق.

وطالب المدير التنفيذي لنادي الزمالك الجميع بالتكاتف خلف النادي سواء رموز أو أعضاء النادي أو الجماهير من أجل مصلحة هذا الكيان العظيم.

سداد مستحقات أوسوريو

ونجحت اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وأحمد فواد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي في صرف مستحقات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو  المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم  بالنادي ومنحة قيمة راتبه كاملا والشهر المتبقي له و جميع مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال أحمد فؤاد الوطن أن اللجنة الثلاثية تولي ملف كره القدم والفريق الأول عناية واهتمام خاص من أجل  توفير الهدوء والاستقرار للجهاز الفني والإداري واللاعبين من أجل الاستعداد جيدا للموسم الجديد وبدء بطولة الكونفدرالية الافريقي والتي  يستهلها الفريق بلقاء  أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها في تنزانيا يوم ١٦ سبتمبر المقبل.

وأكد عضو اللجنة والمدير المالي للنادي أنه قام بالفعل بصرف كافة مستحقات أوسوريو عقب عقد جلسة مع عبدالواحد السيد مدير الكرة من أجل توفير كافة سبل الراحة أمام إدارة الكرة للعمل في هدوء لاسعاد الجماهير .

وشدد أحمد فؤاد الوطن على أن اللجنة تعمل ليل نهار وعلي مدار اليوم  من أجل اسعاد جماهير الزمالك التى تستحق الكثير والكثير خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن اللجنة في ضوء ما تم تكليفها به من وزارة الشباب والرياضة والجهة الإدارية لن تبخل علي النادي واعضاءه وجماهيره بأي جهد لإعادة الفريق الأبيض لمنصات التتويج مرة ثانية والجميع يأمل في أن تكون البداية في البطولة الأفريقية الكونفدرالية أفضل بداية .

ووعد احمد فؤاد الوطن الجميع برؤية ناديهم في الصورة التى تليق به إداريا ورياضيا واجتماعيا خلال الفترة المقبلة بفضل تكاتف الجميع واصطفاف كل أعضاء اللجنة ورموز النادي وأعضاء الجمعية العمومية والجماهير خلف الكيان الأبيض الذي يستحق من الجميع الوقوف بجانبه وبجانب فرقه الرياضية وعلي رأسهم فريق الكرة الأول .

ومن المنتظر أن يتم فتح باب الترشح لإنتخابات الزمالك فى الرابع من سبتمبر المقبل لمدة 6 أيام يعقبها مرحلة تلقى طلبات الطعون وبعدها دعوة الجمعية العمومية لإنتخاب مجلس إدارة جديد يقود القلعة البيضاء لأربع سنوات قادمة .

عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك أزمة إيقاف القيد أرتا سولار الجيبوتي خوان كارلوس أوسوريو

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