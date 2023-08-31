بالمستند.. عماد البناني يستقيل من اتحاد الرياضة.. ما صحة الدعوة لـ انتخابات الزمالك|خاص

ينفرد موقع “صدى البلد”، بنشر الخطاب الرسمي الخاص بوزارة الشباب والرياضة بقبول استقالة عماد البناني من رئاسة اتحاد الرياضة للجميع، ويكلف نائبه بمهام الرئيس.

ويترتب على هذا الأمر صحة الدعوة لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك وعدم وجود شبهة البطلان.

وفي سياق آخر حرص مسؤولو نادي الزمالك على تمديد التعاقد مع ماجد هاني وطارق علاء لاعبا الوسط وحسام أشرف مهاجم الفريق قبل إعارتهما إلى بلدية المحلة لمدة موسم واحد بداية من الموسم المقبل.

وحصل الزمالك على توقيع اللاعبين على عقود جديدة تم خلالها تمديد تعاقد كل لاعب لمدة موسم بعد الموافقة على إعارتهم للبلدية.

ووقع اللاعبون على عقود الإعارة لنادي بلدية المحلة بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة الكولومبي أوسوريو على رحيل الثلاثي على سبيل الإعارة لاكتساب مزيد من الخبرات.